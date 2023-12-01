حتا يقتنص التعادل في الوقت القاتل من ملعب عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق حتا تعادل بطعم الفوز في استاد راشد بن سعيد أمام مستضيفه عجمان بنتيجة 1-1 ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة متوسطة المستوى، لم ترق للإثارة إلا بعد نهاية الوقت الأصلي، وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي في الأداء والنتيجة لم يشهد هجمات تذكر غير مرتين لصالح عجمان عن طريق روكي وعصام فائز الذي سدد كرة قوية أنقذها الحارس سالم خيري.

وفي الشوط الثاني ظهرت فعالية عجمان الهجومية بفضل دخول برستيج بدلاً عن ناصر عبد الهادي وضاعت فرصة التسجيل بداية الشوط من هيكل الشيخاوي قبل أنت ينجح البديل برستيج في افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 من كرة صنعها هيكل الشيخاوي ببراعة، وكاد عجمان أن يعزز تقدمه عن طريق عصام فائز، وقبل 5 دقائق من النهاية دخل المدافع محمد جابر بديلا لمحمد إسماعيل في عجمان.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لفوز ثانٍ على التوالي لأصحاب الأرض، صنع ارون تشيبولا فرصة التعادل قبل ثوانٍ من نهاية الوقت البديل "90 +4" حيث توغل داخل الصندوق وارتكب معه البديل محمد جابر مخالفة احتسبها الحكم أحمد سالم ركلة جزاء سجل منها البديل جمال معروف هدف التعادل الذي انتهت عليه المباراة، ليرتفع عجمان للنقطة السابعة وحتا للنقطة الرابعة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز