النصر والوحدة.. «كلاسيكو» بـ «عقول هولندية»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين اليوم بثلاث مباريات، حيث يستضيف النصر نظيره الوحدة الساعة السابعة و30 دقيقة مساء، على استاد آل مكتوم، في «كلاسيكو» تحكمه العقول الهولندية، حيث تعد هذه المباراة الأولى للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، على رأس الجهاز الفني للعميد، فيما يواصل مواطنه آرنو بويتنويغ قيادة «أصحاب السعادة» بشكل مؤقت، بعد إقالة الجنوب أفريقي موسيماني. ويحتل النصر حالياً المركز التاسع بـ 8 نقاط بعد 8 جولات، مقابل 15 نقطة للوحدة في المركز الرابع.

ويدخل العميد المباراة مفتقداً أحد أبرز نجومه، المغربي عادل تاعرابت، بسبب الإصابة ، لكنه يطمح إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، وكسر عقدة الوحدة، الذي لم يذق طعم الخسارة في استاد آل مكتوم آخر 7 مواسم.

ويدخل الوحدة المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه في الجولة الماضية برباعية على الإمارات، وارتقى للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، إذ يسعى الفريق لمواصلة صحوته، بعد تغيير الجهاز الفني عقب إقالة بيتسو موسيماني، وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، والسادس في الدوري هذا الموسم. كما يسعى الوحدة لتأكيد تفوقه على النصر خلال مواجهاتهما معاً في دوري المحترفين.

هدف

ويستقبل فريق الإمارات على ملعبه في رأس الخيمة، ضيفه اتحاد كلباء، عند الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، في مواجهة تسيطر عليها رغبة الفوز لدى الطرفين، بعد غيابهما عن الانتصارات في الجولات السابقة، وذلك بخسارة «الصقور» في 4 مباريات سابقة، أدت إلى توقف رصيده عند 5 نقاط، وتراجعه من المركز السابع إلى الثالث عشر، ليدخل دائرة الخطر مبكراً، بينما خسر «النمور» في الجولتين السادسة والسابعة أمام الوحدة وشباب الأهلي على التوالي، وتعادل في المباراة السابقة أمام العميد النصراوي بدون أهداف، وكان فوزه الأخير على حتا في الجولة الخامسة، واضعاً في رصيده 8 نقاط بالمركز العاشر.

ويشهد استاد راشد بن سعيد، في الخامسة إلا ربعاً مساء اليوم، المواجهة القوية بين عجمان وضيفه حتا، وتستمد المباراة أهميتها من واقع موقف الفريقين المتأخر في الترتيب العام، كلاهما يبحث عن تأمين البقاء مبكراً، «البرتقالي» في الترتيب 12 برصيد 6 نقاط، من 3 تعادلات وفوز وحيد، بينما الضيف الحتاوي في المركز 14 برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد.

ويتطلع كل منهما لتحقيق الفوز، باعتبارها المواجهة المباشرة الأهم في مشوار تأمين البقاء مبكراً.

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