«التاسعة» أطول جولة في تاريخ دوري المحترفين

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تنطلق، اليوم، منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، بمواجهتي عجمان وضيفه حتا، والإمارات وضيفه اتحاد كلباء، والنصر مع ضيفه الوحدة، وتستكمل الجولة بمباراتين مساء غد، بلقاء الوصل وضيفه البطائح، وبني ياس وضيفه الجزيرة، فيما تم تأجيل آخر مباراتين بالجولة، إلى 20 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي العين مع خورفكان، والشارقة وضيفه شباب الأهلي.

أطول جولة

وتعتبر الجولة «التاسعة» هي الأطول في تاريخ دوري المحترفين، حيث تمتد لمدة 20 يوماً، ويأتي ذلك لظروف مشاركة العين والشارقة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ولقاء العين مع اهال التركمانستاني، إلى جانب استكمال مواجهات إياب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي للمحترفين.

وشهدت مسابقة دوري المحترفين العديد من التوقفات هذا الموسم بسبب مشاركة أندية الشارقة والعين ومن قبلهما شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى توفير مساحات من الوقت أمام الأبيض من أجل إقامة معسكرات خارجية ومحلية في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، حرصاً من رابطة المحترفين التي ضحت بانتظام مسابقتها الرئيسة، من أجل دعم المنتخب الوطني ومشاركات الأندية الخارجية سعياً للظهور المشرف وتحقيق نتائج إيجابية.

توقفات عدة

وكان التوقف الأول لدوري أدنوك بعد الجولة الثانية مباشرة واستمر لمدة 26 يوماً، والثاني بعد الجولة الخامسة واستمر لمدة 21 يوماً، والثالث بعد الجولة السابعة واستمر لمدة 19 يوماً، وهناك توقف آخر بعد الجولة الثانية عشر والتي ستقام على مدى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، بسبب إقامة معسكر للأبيض استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، ولم يتم تحديد فترة توقف مسابقة الدوري، حيث يتوقف ذلك على نتائج المنتخب في البطولة.

المطرقة والسندان

وعن تلك التوقفات وتأثيرها على مستوى الدوري وفرقه المختلفة قال عبدالله حسن المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي: إن رابطة المحترفين وقعت بين المطرقة والسندان، عليها التزامات تجاه المنتخب الوطني ومشاركات الأندية القارية وبين انتظام المسابقة وتوفير سبل النجاح لها، لالتزامها بروزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي بما يسمى «أيام فيفا»، وهي مضطرة لتلك التوقفات، حتى لو كانت على حساب انتظام المسابقة.

وبالطبع التوقفات لها إيجابيات وأيضاً سلبيات بالنسبة للأندية، فهناك من يستغل تلك التوقفات في إعادة ترتيب أوراقه، وتنظيم صفوفه، ومنها من يعتبر تلك التوقفات أمراً سلبياً على مستوى لاعبيه، ومثل تلك الفرق تسعى لإقامة مباريات ودية خلال التوقفات من أجل توفير أجواء للعب أمام لاعبيها، وقد شاهدنا مدى تأثر الأندية من تلك التوقفات خلال الجولة الثامنة الماضية سواء بالإيجاب أو السلب على الفرق المشاركة بالدوري.

أطول جولة

وعن طول فترة إقامة الجولة التاسعة قال عبدالله حسن هي ليست جولة طويلة بالمفهوم الدارج، وإنما تم تأجيل مباراتين بسبب مشاركات الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا، وسوف تقام باقي الجولات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في مواعيدها المحددة من قبل.

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