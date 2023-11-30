الوصل يكتسح جوائز الأفضل لشهر نوفمبر نتيجة تصويت الجمهور

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر نوفمبر الجاري، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين موسم 2023 - 2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، نتيجة تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق فابيو ليما، لاعب الوصل في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ زميله في الفريق كايو كانيدو، وسيكو بابا لاعب البطائح، وعمر خربين لاعب الوحدة، وألكسندر ميركل لاعب حتا، وتفوق خالد السناني، حارس مرمى الوصل، على كل من؛ فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وإبراهيم عيسى حارس البطائح.

كما تفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من ميريل رادوي مدرب البطائح، وداركو ميلانيتش مدرب بني ياس.

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