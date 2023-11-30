منتخب "الشاطئية" يستأنف استعداداته للمونديال بمعسكرين في ديسمبر

المصدر: وام

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يبدأ منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، يوم الإثنين المقبل، مرحلة جديدة من برنامج استعداداته لبطولة كأس العالم، الذي تستضيفها الإمارات من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

وتتضمن مرحلة الإعداد المقبلة تجمعا داخليا يضم 20 لاعباً ويمتد لأسبوعين تحت قيادة البرازيلي فيكتور المدير الفني للمنتخب، ثم معسكر إعداد خارجي مقترح له أواخر ديسمبر.

وأوضح بدر حارب، مدير المنتخب، أن برنامج الإعداد يسير وفق الخطة المقررة، وقال: "الأداء التصاعدي للمنتخب يسير وفق برنامج الإعداد، وبعد الفوز ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية في أكتوبر الماضي، حقق المنتخب المركز الثالث في بطولة نيوم الدولية بالسعودية، كما خاض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخبي المغرب واليابان في دبي".

وأكد حارب أن المنتخب ينتظر تأكيد مكان المعسكر الخارجي وموعده النهائي من قبل الأمانة العامة والإدارة الفنية لاتحاد الكرة، وأن الجهاز الفني فضل استدعاء 20 لاعباً للمرحلة المقبلة، تتم تصفيتهم إلى 18 لاعباً بعد التجمع.

ويخوض منتخب الإمارات فعاليات المونديال ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معه منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.

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