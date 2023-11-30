غداً.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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تنطلق غدا فعاليات الجولة التاسعة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، والتي تقام منها 5 مباريات فقط على مدار اليومين المقبلين، فيما يتم ترحيل مباراتي العين مع البطائح، والشارقة مع شباب الأهلي إلى 20 ديسمبر المقبل، بسبب ارتباطات الشارقة والعين في البطولة الآسيوية.

ويلتقي غدا عجمان الثاني عشر (8 نقاط)، مع حتا الرابع عشر (3 نقاط) على استاد راشد بن سعيد، وكلاهما يبحث عن مركز أفضل، ويخوض عجمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم على حساب خورفكان بالجولة الماضية.

كما يلتقي غدا فريق الإمارات الثالث عشر (5 نقاط) مع اتحاد كلباء العاشر (8 نقاط) على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وكلاهما يطمح في تحسين مركزه أيضا.

وفي المباراة الثالثة غدا، سيكون النصر التاسع (8 نقاط)، في الاختبار الأول بقيادة مدربه الجديد الهولندي الفريد شرودر، عندما يلتقي الوحدة الرابع (15 نقطة)، على استاد آل مكتوم، باحثا عن استعادة الانتصارات، ويأمل الوحدة بمواصلة نتائجه الإيجابية.

وأوضح الفريد شرودر أن فريقه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للمنافسة ومزاحمة فرق الصدارة، وهذا ما يعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال: "ليس لدينا وقت قبل مواجهة الوحدة، الأهم بالنسبة لي نقل فلسفتي إلى اللاعبين لتطبيقها، لدي ثقة كبيرة بأن القادم أفضل".

وتواصل الجولة فعالياتها بعد غد، حيث يلتقي الوصل المتصدر (20 نقطة) مع البطائح السابع (12 نقطة)، على استاد زعبيل بدبي، ويطمح الوصل للحفاظ على الصدارة التي اعتلاها قبل جولتين، مع ملاحقة كل من العين وشباب الأهلي له، ويأمل البطائح بالعودة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع الشارقة 3-3.

ويلتقي أيضا بني ياس السادس (13 نقطة)، مع الجزيرة الثامن (11 نقطة)، وكلاهما يأمل تحسين مركزه بجدول المسابقة.

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