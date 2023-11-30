محمد بن هزام: يوم الشهيد صفحة مهمة في تاريخ الوطن

المصدر: البيان

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عبر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عن كامل تقديره وإجلاله لشهداء الإمارات الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة من أجل وطن الخير والسلام والإرادة.

وقال: "في الثلاثين من نوفمبر كل عام، هذا اليوم العظيم في تاريخ دولتنا، نعبر عن امتنانا لشهدائنا، الذين عبروا من خلال تضحياتهم عن أعلى درجات الولاء والوفاء للوطن وقيمه، ونؤكد خلاله على قوة تماسكنا ووحدتنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة".

وأضاف: "في هذه المناسبة نجدد عهد الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ولقيادتنا الحكيمة، ونؤكد أن تضحيات شهدائنا ستبقى منارة فخر تنير لنا طريق المجد."

وأوضح: " يوم الشهيد صفحة مهمة في تاريخ الوطن، نستلهم منها العبر في حب الإمارات والتضحية من أجلها، ونستقي منها دروس الولاء والانتماء والوفاء، وتحفزنا على مضاعفة العمل والعطاء، وتعزز التفافنا حول قيادتنا الرشيدة، وتجعلنا أكثر قدرة على الدفاع عن الإنجارات التي حققتها الدولة وتلك التي ستحققها في المستقبل".

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