حمدان بن مبارك: تضحيات شهدائنا ستبقى خالدة في الذاكرة

المصدر: البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة في الذاكرة وفي سجل البطولات والشرف، باعتبارها تمثل أعلى قيم الوفاء والانتماء والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال معاليه: "في الثلاثين من نوفمبر "يوم الشهيد" نقف إجلالاً وإكباراً لأبطالنا الذين لبّوا نداء الواجب الوطني، وضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مكانة الإمارات ورفعتها وقيمها وحماية منجزاتها".

وتابع: "إن ملاحم الشهداء غنية بالدروس والعبر وحافلة بقصص البطولة، وستبقى مشعل نور يضيء دروب الأجيال الحالية والجديدة، وتخصيص يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ليوم الشهيد نوع من أنواع العرفان والتقدير لما قدمه الشهداء، فكل شهيد أضاف صفحة فخر إلى تاريخ الإمارات المطرز بالمجد".

وأضاف معاليه: "في هذا اليوم المجيد، نتذكر شجاعة الرجال البواسل، وصلابة أفراد عائلاتهم، وإيمانهم المطلق بأهمية تضحيات أبنائهم الذين أعطوا للوطن أغلى ما لديهم".

وقال: "إن هذه البطولات تُبقي علم الإمارات عالياً خفاقاً، يحمل في ألوانه قيم الإنسانية والعطاء والبناء والازدهار، والسلام، والتسامح والتعايش".

وأضاف: "شهداؤنا سد الوطن المنيع ودرعه المُحصن بالإيمان والولاء، وهذه الذكرى المجيدة تلهمنا وتدفعنا لمواصلة العطاء من أجل حماية المكتسبات التي حققتها دولتنا الغالية، وتحفزنا على تحقيق مزيد من الإنجازات في جميع المجالات".

وأكد معالي رئيس الاتحاد أن أسرة كرة القدم الإماراتية تستلهم من تضحيات شهدائنا كل معاني الفداء والولاء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، التي وضعت الإمارات في طليعة صفوف الدول المتقدمة، معززة القيم النبيلة، ومحافظة على إرثها الإنساني وعاداتها الأصيلة، وأن المجد والخلود يبقيان لشهداء الإمارات الأبرار، ويبقى كذلك كل التقدير لأسرهم.

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