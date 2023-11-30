الوحدة يحتفي بمئوية «سمعة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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احتفلت إدارة نادي الوحدة بنجم وقائد العنابي إسماعيل مطر بمناسبة وصوله إلى 100 هدف في الدوري في رقم غير مسبوق يحققه «الأسطورة» بالتسجيل في 23 موسماً على التوالي معادلاً رقم أسطورة إيطاليا السابق فرانشيسكو توتي.

وأقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطاً بـ«سمعة» قبل بداية تدريبات الفريق مساء أول من أمس، في استاد آل نهيان وبحضور فارس مكتوم المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم وسعيد مبارك البلوشي عضو مجلس إدارة النادي، مدير العلاقات العامة، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول.

سعادة

وأهدى لاعبو الفريق مطر قميصاً خاصاً بالرقم 100 احتفالاً بالمئوية وسط سعادة ارتسمت على وجوه الجميع.

وسجل إسماعيل مطر هدفه الـ100 مع الوحدة في الدوري ليدخل القائمة في مباراة الوحدة والإمارات في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني، وهو الهدف الأول له في الموسم الحالي، ولم يغب مطر عن التسجيل طوال 23 موسماً منذ بداية مشاركته مع الفريق الأول موسم 2002-2001.

ويستعد الوحدة لمواجهة النصر في ملعب الأخير في الجولة المقبلة غداً الجمعة، وسط معنويات عالية داخل أروقة الفريق بعد الفوز برباعية أول مرة هذا الموسم، والقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، والعودة إلى سباق المنافسة.

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