«الغرامات المالية».. هدوء في دوري المحترفين

المصدر: دبي - علي شدهان

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يشهد دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات في الموسم الجاري 2023 - 2024 هدوءاً محموداً في حجم «الغرامات المالية» الصادرة رسمياً من لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحق الأندية المشاركة في البطولة، نتيجة سلوكيات أي من لاعبيها أو أعضاء أجهزتها الفنية والإدارية، أو جماهيرها، وهي الجزئية التي غالباً ما تشكل هاجساً إدارياً، وهماً مادياً يثقل كاهل ميزانيات تلك الأندية في نسخ سابقة من البطولة.

وبعد مضي 8 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، تم تسجيل 3 حالات تم خلالها فرض غرامات مالية صدرت خلال الفترة من 18 أغسطس، موعد انطلاق الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حتى نهاية مباريات الجولة الثامنة، ما يمثل مؤشراً على الالتزام والانضباط من جانب اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية، وجماهير الأندية، بمعايير اللعب والتشجيع في ظل متطلبات الاحتراف في عالم الساحرة المستديرة.

49 ألفاً

توزعت الغرامات المالية الـ 3 البالغة 49 ألف درهم على لاعب فريق نادي خورفكان، مسعود سليمان، في 3 أكتوبر الماضي، بمبلغ قدره 10 آلاف درهم؛ لنزول اللاعب إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بعد طرده من المباراة، ونادي عجمان بفرض غرامة مالية في 10 أكتوبر الماضي بلغت 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على 7 بطاقات في مباراة واحدة، ومدير فريق نادي الإمارات، هادف سيف الزعابي، في 3 أكتوبر الماضي، بتوجيه عقوبة لفت النظر، وتغريمه مبلغاً قدره 4 آلاف درهم للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم.

أسباب محددة

بينما تم فرض غرامات مالية بحق لاعب وإداري ناديي خورفكان والإمارات، ونادي عجمان، لأسباب محددة تخص كل طرف، وحافظت فرق العين والشارقة والجزيرة والنصر وبني ياس والبطائح وحتا واتحاد كلباء وشباب الأهلي والوصل والوحدة على سجلها خالياً من أي غرامة مالية بحقها أو بحق أي من لاعبيها أو أعضاء أجهزتها الفنية والإدارية، وجماهيرها بعد مرور 8 جولات من دوري أدنوك للمحترفين.

مقارنة رقمية

بالمقارنة الرقمية بين حجم الغرامات المالية الصادرة في دوري الموسم الماضي 2022 - 2023، الذي انطلق في 2 سبتمبر 2022، حتى نهاية جولته الثامنة، يتبين أن حجم الغرامات المالية في دوري الموسم الجاري 2023 - 2024 أقل بكثير، حيث تم فرض ما مجموعه 49 ألف درهم فقط بعد مرور 8 جولات، بينما تم فرض ما مجموعه 155 ألف درهم بعد مضي 8 جولات من دوري الموسم الماضي.

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