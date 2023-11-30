ألفريد شرودر: واثق من نقل «العميد» إلى وضعية أفضل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعرب الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر عن تفاؤله بقيادة «العميد» إلى مرحلة أفضل والارتقاء به إلى مركز أعلى بجدول الترتيب على الرغم من الصعوبات التي يعاني منها الفريق وعدم استقرار نتائجه منذ بداية الموسم، مؤكداً أن المركز الحالي للفريق لا يعكس قدراته الحقيقية.

وقاد شرودر، أمس، أول مران للنصر بعد توليه رسمياً مهمة تدريب الفريق خلفاً للصربي غوران الذي تمت إقالته بداية الشهر الجاري بسبب سوء النتائج.

انتصارات

ويحتل النصر حالياً المركز التاسع بـ 8 نقاط بعد 8 جولات، ويلتقي الوحدة غداً لحساب الجولة التاسعة على استاد آل مكتوم. وأكد شرودر أن النصر وبفضل ما يملكه من لاعبين ممتازين قادر على العودة إلى سكة الانتصارات والتقدم أكثر ما يمكن في جدول الترتيب وهو ما سيركز على العمل عليه في الفترة المقبلة، وقال: سعيد وفخور بتولي مهمة تدريب النصر، عندما كنت مدرباً للعين ولعبنا ضده مباراتين، قلت إنه فريق قوي ويضم لاعبين جيدين، الآن طوينا صفحة الماضي، ونتطلع إلى المستقبل وأنا واثق أن الفترة المقبلة ستكون جيدة.

مواجهة

وأضاف: نعلم أنه ليس لدينا الوقت الكافي قبل مواجهة الوحدة لكن ما يهمني هو طريقة التعامل مع اللاعبين ونقل فلسفتي في التدريب إليهم. وعن الانتقال من تدريب العين إلى النصر في ظل تباين أهداف وطموحات الفريقين، قال شرودر: بالنسبة لي كمدرب كرة قدم، لا يوجد اختلاف، العين فريق كبير والنصر كذلك فريق كبير يملك الكثير من اللاعبين الجيدين، لدي انطباع إيجابي بخصوص النصر، وهو قادر على تغيير وضعه الحالي والارتقاء إلى ما هو أفضل، وسنركز عملنا على ذلك في الفترة المقبلة.

تطوير

وأوضح شرودر أنه اتفق مع إدارة النصر على جعل الفريق يلعب بطريقته، وتطوير أداء اللاعبين سواء خلال الاستحواذ على الكرة أو من دونها، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من تجربته السابقة مع العين على صعيد كسب الخبرة والاحتكاك بالكرة الإماراتية الآسيوية بشكل عام، وقال: أعتقد أنه لدي الكثير من المعلومات عن الكرة الإماراتية ومختلف الفرق القوية وغيرها، بالنسبة لي النصر واحد منها، ومركزه الحالي لا يعكس حقيقة إمكاناته، وهو قادر على منافسة أصحاب المراكز الـ6 الأولى بسهولة، يجب أن نثق بقدراتنا، وأنه يمكننا الفوز على أي فريق آخر.

مقومات

وشدد شرودر على ضرورة اللعب بروح قتالية في كل مباراة من أجل الفوز، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبين وطلب منهم تبني عقلية الفوز بشكل دائم على أرضية الملعب، وأضاف: النصر يملك كل المقومات ليكون في مركز أفضل، بشرط العمل بشكل يومي على تغيير الوضع الحالي والتحلي بالثقة في النفس، أريد أن يكون لدينا موقف، والفوز بكل مباراة وتطوير لعبنا، وأن نظهر الالتزام بانضباط الفريق، وهذا هو الأهم بالنسبة لي.

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