نادي الإمارات يجدد الثقة بالجهاز الفني لـ«الصقور»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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جدد مجلس إدارة نادي الإمارات، الثقة بالجهاز الفني لـ«الصقور» بقيادة الأسباني لويس بلاناغوما، وأكد تقديم الدعم المعنوي له في بقية مشوار الموسم، مع توفير الاحتياجات كافة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

جاء ذلك بعد نزيف النقاط الذي عانه الفريق في 4 مباريات سابقة ليتراجع من المركز السابع إلى الثالث عشر.

تأكيد

وأكد يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة في لقاء مشترك مع الجهاز الفني واللاعبين، ثقته التامة بالطرفين، وطالب بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة حتى يعود الفريق إلى الانتصارات، وقال: لدينا ثقة تامة بالجهاز الفني واللاعبين وبالقدرات التي يتمتعون بها وندرك أن الجميع لديه أفضل من الذي قدموه في الفترة السابقة ونأمل أن يتطور الأداء وأن يأتي يما يتناسب مع اسم ومكانة النادي عبر تحقيق النتائج الإيجابية .

وقال يوسف البطران إن إدارة النادي على أتم الاستعداد لتوفير المتطلبات وعوامل النجاح كافة والقيام بعملها على الوجه الأكمل للمساعدة على إيقاف النتائج السلبية، وأضاف: ننتظر من اللاعبين مستوى أكثر تميزاً .

وثمن فراس صالح قائد الصقور، الدعم من إدارة النادي، وقال إن اللقاء المشترك يمنح كل لاعب دافعاً معنوياً كبيراً.

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