حسن العبدولي لـ «البيان»: المدربون ضحايا الضغط على الإدارات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد المدرب الوطني المتميز حسن العبدولي أن تعرض إدارات الأندية سواء في المحترفين أم الهواة للعديد من الضغوط سواء من جماهيرها أم نتائج فرقهم وراء تعدد حالات تغيير المدربين، فهناك مدرب يبني للمستقبل، وآخر يسعى لتحقيق طموحات ناديه، وتختلف توجهات الإدارات بسبب النتائج، لذلك تنتظر أي كبوة حتى لو كانت عابرة بحكم قوة المنافسة، وتقوم باستبدال المدرب، وأحياناً يأتي الاستبدال في صالح الطرفين، ولكن بشكل يؤدي إلى عدم الاستقرار في منظومة العمل وأعتقد أننا شهدنا كثيراً من الفرق تقع ضحية عدم الاستقرار الفني.

وأضاف حسن العبدولي قائلاً: شخصياً أرى أن هناك نوعاً من الاستعجال في قرار الاستبدال في العديد من الحالات، وكم كنت حزيناً على قرار نادي الظفرة بفك الارتباط مع المدرب القدير عبدالله مسفر صاحب الخبرة الكبيرة، خصوصاً وأن الفريق في صلب المنافسة، والدوري لا يزال طويلاً ويمكن أن يشهد العديد من الأحداث والتقلبات، والأمر نفسه تكرر معي شخصياً حيث قدم فريقي نتائج جيدة وسجلنا 9 أهداف وعلينا هدفين فقط من كرات ثابتة والخسارة في مباراة أمر وارد في المسابقة، خصوصاً مع تطورها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبحنا نشاهد أداءً قوياً ومستويات متميزة من الفرق التي اكتسبت خبرة كبيرة من تجاربها.

4 مرشحين

وقال حسن العبدولي من خلال خبرتي بدوري الدرجة الأولى (الهواة) أستطيع القول إن هناك أربعة فرق مرشحة للتأهل لعالم المحترفين الموسم المقبل، وهي دبا الفجيرة صاحب الحظوظ الأوفر، والظفرة ودبا الحصن والعروبة، وهذه الفرق تقدم مستويات طيبة للآن، وتعتبر الأفضل في المسابقة.

وعن رأيه في دوري أدنوك للمحترفين قال حسن العبدولي: تطور مستواه خلال الموسم الحالي كثيراً وأصبح أداء معظم الفرق ممتعاً، باستثناء 3 أو 4 فرق تدفع ثمن عدم استقرارها الفني، ويعتبر الوصل صاحب الأداء القوي في الدوري بما يملكه من إمكانات، وفي اعتقادي أن «دكة الاحتياط» هي سر الوصل هذا الموسم، بعد أن تطورت كثيراً، ولأول مرة نرى كايو وعلي سالمين وحسن إبراهيم على سبيل المثال احتياط، ويعجبني الفلسفة التي يدير بها المدرب العمل، لذلك يعتبر الوصل من أقوى المرشحين لنيل الدرع هذا الموسم.

عائدون

وفيما يتعلق بمنافسي الوصل قال حسن العبدولي، يعتبر العين من أقوى منافسيه، خصوصاً بعد تبديل مدربه، صحيح المدرب الجديد لا يزال يمر بمرحلة تجارب مع اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في المرحلة المقبلة، ولكن الفريق ينافس بقوة وقادر على مزاحمة الوصل للصدارة، أما شباب الأهلي فهو فريق جيد ومنافس قوي، وأرى أنه يفتقد اللاعبين الأجانب «السوبر» وبعض المراكز المؤثرة، والمدرب يلعب وفق قدرات وظروف فريقه، أما الشارقة فيمر بحالة تراجع أراها طبيعية لتعدد مشاركات الفريق في البطولات، والفريق يملك كل مقومات العودة والمنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

تراجع

وأشار حسن العبدولي إلى أنه كان يتوقع مستوى أفضل هذا الموسم لفريق كلباء بعد الأداء المتميز للغاية الذي قدمه الفريق الموسم الماضي، ولكن تراجع أداء الفريق بعض الشيء، كما توقع تراجع أداء عجمان بعد التغيرات التي حدثت بالفريق من الاستغناء عن بعض اللاعبين وتراجع أداء البعض الآخر وابتعاد المدرب، وهم الذين شكلوا قوة الفريق الموسم الماضي، ويمكن للفرق العودة في حال تم الاستعانة ببعض اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا إضافة في المرحلة المقبلة.

القيد الشتوي

ويرى حسن العبدولي أن القيد الشتوي المقبل، ربما يساهم في إعادة ترتيب أوراق بعض الفرق لو أحسنت الاختيار، فهناك فرق في حاجة إلي تعزيز صفوفها بلاعبين قادرين على صنع الفارق، فهل تنجح الأندية في هذا التحدي وتعثر على غايتها من لاعبين متميزين هذا هو السؤال.

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