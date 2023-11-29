"الشباك النظيفة" تُشعل المنافسات بين فرق دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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مع مرور 8 جولات من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ، أشعلت الشباك النظيفة المنافسة بين فرق المسابقة، وكانت الأفضلية لـ11 فريقا في الحفاظ على الشباك نظيفة، في 23 مباراة، في حين لم تحافظ 3 فرق، وتلقت أهدافا في جميع مبارياتها.

وتتصدر 3 فرق قائمة الأكثر حفاظا على شباكها نظيفة خلال الجولات الـ8، وهي العين، والنصر، وبني ياس بواقع 3 مباريات، تلاهم (مباراتين)، لكل من شباب الأهلي والوصل، والبطائح، وكلباء، والشارقة، والإمارات، و( مباراة) واحدة لكل من فريقي الجزيرة والوحدة.

في حين لم تحافظ، فرق حتا، وعجمان، وخورفكان على شباكها نظيفة في أي مباراة بالجولة.

وحافظ العين على شباكه نظيفة في كل من الجولات الثانية، والثالثة، والثامنة، و النصر في الرابعة، والخامسة، والثامنة، و بني ياس في الرابعة، والسابعة، والثامنة.

كما حافظ شباب الأهلي على شباكه نظيفة في الجولتين الأولى، والثالثة، والوصل في، الأولى، والسادسة، والبطائح في الثانية، والسابعة، وكلباء في الثانية، والثامنة، والشارقة في الثالثة، والسادسة، والإمارات في الثالثة، والرابعة.

أما الجزيرة، والوحدة فحافظا على شباكهما نظيفة في الجولة الثالثة فقط.

وبحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، كان حارس بني ياس فهد الضنحاني الأكثر تصديا في المسابقة الآن بـ42 تصديا، تلاه إبراهيم عيسى حارس البطائح بـ36 تصديا، ثم سالم خيري حارس حتا بـ33 تصديا، وحسن حمزة حارس شباب الأهلي رابعا بـ25 تصديا، ثم علي خصيف حارس الجزيرة بـ24 تصديا.

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