العين يخسر أمام بختاكور الأوزبكي ويحافظ على صدارة المجموعة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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خسر العين مباراته أمام ضيفه بختاكور الأوزبكي 1 - 3 مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ولم تؤثر النتيجة على موقف الفريق البنفسجي الذي تأهل مسبقاً إلى ثمن نهائي المسابقة متصدراً المجموعة الأولى برصيد «12 نقطة»، وبالمقابل حافظ بختاكور الأوزبكي على المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها تقدم الفيحاء السعودي للمركز الثالث رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بفوزه على ضيفه اهال التركمستاني والذي تراجع للمركز الأخير بأربع نقاط.

وكان العين الذي لعب بعناصر معظمها من الشباب والاحتياطيين، قد بدأ المباراة بطريقة مثالية وهاجم مرمى ضيوفه باستمرار لتضيع له فرص عدة من تحت أقدام عيسى خلفان وجوناتاس وكاكو، وبالمقابل تألق الحارس محمد بوسندة في انقاذ مرماه من فرصتين خطيرتين لفريق بختاكور الأوزبكي الذي تراجع مرغماً إلى منطقته أمام الضغط الهجومي العيناوي، واعتمد على الهجمات المرتدة قبل أن يسجل عيسى خلفان هدف العين الأول في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البنفسجي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني اندفع بختاكور الأوزبكي للهجوم بغية تعديل النتيجة ليضغط على مرمى العين حتى أثمرت جهوده عن هدف التعادل الذي سجله إريكنوف مستفيدا من خطأ دفاعي في الدقيقة 55، وبعد سبع دقائق عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66، ورفع هدف التقدم معنويات الضيوف الذين واصلوا هجومهم ليسجل دراغان شران الهدف الثالث في الدقيقة 78.

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