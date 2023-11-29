«رابطة المحترفين» تعلن مرشحي جوائز الأفضل عن شهر نوفمبر
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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر نوفمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.
جائزة أفضل لاعب: فابيو دي ليما وكايو كانيدو «الوصل»، سيكو بابا جاساما «البطائح»، عمر خريبين «الوحدة»، ألكسندر ميركل «حتا».
جائزة أفضل حارس مرمى: خالد السناني «الوصل»، فهد الظنحاني «بني ياس»، وإبراهيم عيسى «البطائح». جائزة أفضل مدرب داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وميريل رادوي مدرب البطائح.