دبي تستقبل اجتماعات هيئات «فيفا» القضائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أمس، في دبي اجتماعاً لهيئاته القضائية متمثلة في لجان الانضباط والتظلمات والأخلاق بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والمستشار محمد الكمالي عضو اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في «الفيفا»، إلى جانب أعضاء وفرق عمل مختلف الهيئات القضائية ومسؤولي مكتب الفيفا الإقليمي في دبي.

ويأتي إقامة هذه الاجتماعات في ظل التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم، حيث رحب محمد بن هزام بوفد الاتحاد الدولي متمنياً لهم التوفيق في هذه الاجتماعات التي سيتم خلالها مناقشة العديد من النقاط الخاصة باللوائح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز