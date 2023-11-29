عبدالله النقبي: فرسان دبي قادرون على العودة إلى القمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقدم عبدالله النقبي، لاعب وسط شباب الأهلي، بالاعتذار باسمه وزملائه اللاعبين، بعد الخسارة أمام ضيفهم العين بثلاثة أهداف نظيفة، في القمة التي لُعبت في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الثالث.

وأكد النقبي، أن الخسارة لا تعدو كونها «كبوة»، مشيراً إلى قدرة شباب الأهلي على العودة إلى القمة، باعتبار أنّ الدوري لا يزال طويلاً.

وتحدث النقبي عن أسباب الخسارة أمام العين، موضحاً أن شباب الأهلي لم يتمكّن من إنهاء الفرص التي سنحت للفريق، مضيفاً: في مثل هذه المباريات الصعبة، وأمام فرق قوية مثل العين، إذا لم تسجل، فتستقبل أهدافاً، وهو الأمر الذي حدث في المباراة.

وشدد النقبي على أن شباب الأهلي يحتاج إلى مراجعة الحسابات في المرحلة المقبلة، مضيفاً: «هناك وقت للإصلاح، لأن الجميع ليس راضياً عن المستوى الذي قدمه «فرسان دبي» في الجولة الثامنة».

وأكد عبدالله النقبي، أن شباب الأهلي لم يقدم المستوى الذي يشفع له أمام العين، وارتكب العديد من الأخطاء، وأهمها الدخول إلى أجواء اللقاء متأخراً، وأعرب عن اعتقاده بأن شباب الأهلي إذا كان في تركيزه المعروف، ونجح في تسجيل هدف مبكر أمام العين، كان هذا الأمر سيفرق كثيراً مع الفريق.

ولفت النقبي إلى أنّ غياب التركيز في المباراة حال دون تمكن الفريق من العودة في النتيجة في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى خسارة المباراة.

وكشف النقبي، عن سر الاحتجاج على حكم مباراة شباب الأهلي والعين، البرازيلي رافائيل كلاوس، موضحاً أن الحكم في أثناء ركلة الجزاء التي سددها لابا كودجو للعين في الدقيقة 82، ظل يعطي اللاعبين تعليمات خارج منطقة الجزاء، ما أعطى انطباعاً لحارس مرمى شباب الأهلي حسن حمزة، بأنه لم يعطِ إشارة تسديد الركلة، ثم لم يتحرك الحارس للتصدي للركلة. وعاد لاعب شباب الأهلي وأكد أن لاعبي شباب الأهلي بشكل عام، لم يكونوا راضين عن مستواهم في المباراة.

وعن عدم مشاركته بشكل أساسي مع شباب الأهلي هذا الموسم، إذ لم يشارك سوى في 72 دقيقة موزعة على مباراتين في الدوري، و12 دقيقة أمام الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أكد النقبي، أن اختيار التشكيلة قرار ووجهات نظر يحترمها من المدرب ماركو نيكوليتش، وأنه تحت أمر الفريق في أي وقت.

وكان عبدالله النقبي (30 عاماً)، قد شارك أمام العين في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بديلاً لزميله طارق أحمد، الذي خرج من المباراة مصاباً، وشارك في الدقيقة 85 بديلاً للاعب يحيى الغساني، في مباراة الفريق أمام خورفكان في الجولة الثانية للدوري، وتم الدفع به بديلاً لزميله كارتابيا في الدقيقة 88 من عمر مباراة شباب الأهلي والوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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