محمد الكوس لـ«البيان»:«الأبيض» يحتاج إلى تثبيت التشكيلة قبل كأس آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد محمد الكوس، لاعب منتخبنا الوطني، ونادي النصر السابق، أنّ «الأبيض» في حاجة إلى تثبيت تشكيلته قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة والمقررة إقامتها في الدوحة مطلع العام المقبل، مضيفاً: «نحن سعداء بتحقيق الفوز في المباريات الخمس الأخيرة سواء الودية أو الرسمية في التصفيات الآسيوية المشتركة تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وهذا الفوز يسهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وثقة الجماهير بهم، ويدعو للتفاؤل بالمستقبل».

وأضاف محمد الكوس في تصريحات لـ«البيان»، أنّ المنتخب لا يزال في حاجة إلى عمل فني دؤوب، وزيادة التجانس بين لاعبيه، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين الشباب بصفوفه في الآونة الأخيرة، مضيفاً: «نعم هناك أمور تغيرت مع تولي المدرب الحالي بينتو المسؤولية، لكن لابد من دعم خطواته بزيادة الحزم والانضباط بصفوف اللاعبين المطالبين بمزيد من الحماس والروح القتالية العالية في المنافسات، من أجل مواصلة تحقيق النجاح وحصد نتائج إيجابية تعزز ثقة الجماهير بمنتخبهم».

وقال محمد الكوس: «المنافسة في كأس آسيا لن تكون سهلة، فهناك منتخبات تطور مستواها كثيراً في السنوات الأخيرة، ومنتخبات أخرى تتمتع بلاعبين يتمتعون بالخبرة، ونحن على ثقة بقدرة لاعبينا على تحقيق نتائج إيجابية تعزز مسيرتهم في منافسات البطولة».

الدوري يتطور

وعن رأيه في مستوى دوري أدنوك للمحترفين قال محمد الكوس: «المستوى تطور كثيراً في الموسم الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، وأصبح هناك تقارب في المستوى بين العديد من الفرق، وأصبحنا نشاهد مباريات قوية كما حدث في الجولة الماضية بين الوصل والجزيرة وشباب الأهلي والعين، حتى مباراة الشارقة والبطائح تميزت بالإثارة المفضلة لدى الجماهير، من ناحية أحداث المباراة والغزارة التهديفية، وما زلنا ننتظر مستوى أفضل من اللاعبين، يسهم في زيادة جذب الجماهير للمدرجات، صحيح أن هناك إقبالاً من جماهير الفرق المنافسة مثل الوصل والعين، ولكننا بحاجة لمزيد من الحضور الجماهيري، الذي يزيد حماس وعطاء اللاعبين في المباريات».

منافسة ثلاثية

وعن شكل المنافسة في درع الدوري قال محمد الكوس: «هناك منافسة قوية بين الثلاثي الوصل والعين وشباب الأهلي من أجل الظفر بالدرع الغالية، فالوصل يقدم مستوى متميزاً ولديه انضباط فني داخل الملعب وروح قتالية عالية من لاعبيه، ولديه فريق قوي واحتياط كفؤ وجمهور يدعم خطوات الفريق بقوة، والعين هو الآخر يقدم مستويات متميزة وشكل الفريق أمام شباب الأهلي يشير إلى عودة العين لمستواه المعهود ومنافسته بقوة في اللقب مدعوماً بمساندة جماهيرية كبيرة، أما شباب الأهلي فيحقق الفوز ولكنه بحاجة لمزيد من العمل الفني وخاصة في الشق الدفاعي، في اعتقادي أن المنافسة ستتواصل لنهاية الموسم مع إمكانية دخول بعض الفرق في الصراع، ولكن ليس بقوة تنافس هذا الثلاثي، واعتقد أن التنافس بين عدد من الفرق يثري المسابقة ويسهم في ارتفاع المستوى، ويجعل لمباريات تلك الفرق نكهة خاصة محببة لدى الجماهير».

أين القائد؟

وعن ملاحظته العامة عن فرق الدوري، قال محمد الكوس: «ألاحظ عدم وجود قائد محنك لمعظم الفرق داخل الملعب، ما يكون له تأثير سلبي في عطاء اللاعبين ويقلل تجانسهم، ولو نظرنا لتلك القضية قبل عدة سنوات كان هناك قادة بالفرق يتمتعون بالخبرة وقوة الشخصية وربط خطوط اللعب كافة ببعضها بعضاً، ولهم تأثير إيجابي في زملائهم، والملاحظة الثانية متمثلة في الغزارة التهديفية الناتجة من المهارة الفردية الخاصة بالمهاجمين، وتلك الغزارة كشفت لنا الخلل الدفاعي الناتج من قلة خبرة عدد كبير من لاعبي الدفاع، وهناك ملاحظات فرعية متمثلة في تراجع مستوى الشارقة غير المبرر، وظهور البطائح بمستوى طيب وهذا أمر جيد يحسب لإدارة هذا النادي».

مشكلة العميد

وعن رأيه في فريق النصر لكونه لاعباً سابقاً في الفريق، قال محمد الكوس: «النصر من ناحية أنه أفراد جيد ولكن الفريق يفتقد جماعية الأداء ونأمل أن يتم تدارك تلك السلبية مع المدرب الجديد الهولندي الفريد شرودر، إضافة لعقد جلسات تحفيزية وعصف ذهني للاعبين لعودة الفريق لمستواه المعروف، الصراع في القاع ملتهب بين أربعة فرق وسيستمر هذا الصراع للجولات الأخيرة من الدوري، ولعل فترة القيد الشتوي تكون فرصة لعدد من الفرق لإعادة ترتيب أوراقها بما يتواكب مع طموحها».

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