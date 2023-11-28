الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "بنات أف سي" نموذج على تطور كرة القدم النسائية في الإمارات

المصدر: وام

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سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على تطور كرة قدم النسائية في الإمارات وتأثير المتغيرات العالمية في اللعبة الشعبية على إثراء فكرة ممارسة الفتيات العربيات في هذه المنطقة من العالم لكرة القدم من خلال استعراض تجربة تأسيس نادي للسيدات يحمل أسم "بنات أف سي" يشارك في دوري كرة القدم الإماراتي للسيدات.

وأعتبر الفيفا، في تقرير موسع، أن يوم 28 أغسطس، الذي تحتفل به الإمارات باعتباره يوم المرأة الإماراتية، تزامنا مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975، كان يحمل دلالة كروية جديدة حيث أعلن فيه رسميا عن إنشاء نادي "بنات أف سي" لينضم إلى عائلة كرة القدم للسيدات في الإمارات.

وأشار "الفيفا" إلى أن ارتباط النادي الجديد بتاريخ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية كان بمثابة صدفة سعيدة، لمؤسسة النادي سيدة الإعمال بدرية فيصل، التي تعمل في مجال التسويق الرياضي وسبق لها العمل مع مجلس دبي الرياضي بالإضافة إلى شغلها منصب مديرة إدارة التسويق مع رابطة دوري المحترفين الإماراتي، وعملها مع العديد من اللاعبين والأندية العربية الكبرى وعلى رأسها الأهلي المصري.

وأستعرض التقرير بداية فكرة تأسيس النادي، في محاولة للتأثير على كرة القدم للسيدات في الإمارات بدلا من استثمار الوقت والجهد في تكوين فريقي نسائي على وسائل التواصل الاجتماعي لن يكون مفيداً أو يمثل جهة بشكل مباشر.

ونقل التقرير عن بدرية فيصل أهمية التأثير الذي أحدثته بطولة كأس العالم للسيدات الأخيرة "استراليا ونيوزيلندا" 2023 في تأسيس النادي، حيث اعتبرت أن تطوّر اللعبة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى المشاركة المميزة لمنتخب المغرب في "المونديال" كان دافعاً كبيراً بالنسبة لها من أجل إحداث تغيير في المشهد الكروي للسيدات في الإمارات.

وأوضحت: "تابعت في السنوات الأخيرة تطور كأس العالم للسيدات وكيف أصبحت اللعبة مؤثّرة وهناك إقبال كبير عليها حول العالم. كانت مشاركة أول فتاة ترتدي الحجاب في كأس العالم، لاعبة منتخب المغرب نهيلة بنزينة، لحظة رائعة بالنسبة لنا وكنا فخورين بهذا الأمر."

وقالت: "من الجميل رؤية الأمور الإيجابية في كرة القدم للسيدات وهو ما يدفعني من أجل تغيير فكرة الناس هنا عن اللعبة والتأثير بشكل إيجابي من أجل إحداث تغيير في كرة القدم للسيدات."

ويشارك نادي "بنات أف سي" في منافسات الدوري الإماراتي للسيدات الذي انطلق في 28 أكتوبر الماضي.

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