يوسف فكري: «الثامنة» جولة تألق مدربي «دورينا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد يوسف فكري، لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي الأسبق، أن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين شهدت تفوق عدد من المدربين في التعامل مع مجرياتها، وعلى رأسهم مدرب الوصل، ميلوش ميلوفيتش، الذي أجاد التعامل الفني في مباراة فريقه أمام الجزيرة، ونجح في استغلال نقطة الضعف الدفاعية للمنافس بالهجوم المكثف من الأطراف، خاصة الناحية اليمنى للاعب الموهوب، فابيو ليما، وخرج بفوز غال، وتفوق هجومي خارج ملعبه، ونتيجة كبيرة بلغت أربعة أهداف، وتصدر المسابقة عن جدارة.

وكتب مدرب العين الأرجنتيني، هرنان كريسبو، شهادة اعتماده من قبل إدارة وجماهير الزعيم في أول مباراة يقودها للفريق بالدوري، من خلال التخلي عن طريقة لعب العين التقليدية بالهجوم من على الأطراف وتقدم بندر الأحبابي، وفاجأ مدرب شباب الأهلي بتكتيك جديد، يعتمد على الضغط من العمق وتشكيلة غير متوقعة، ضمت بعض اللاعبين، الذين غابوا خلال الجولات الماضية، وقادت فريقه للفوز بالثلاثة على حامل اللقب في ملعبه، وبين جماهيره.

قيادة

كما نجح مدرب عجمان، دانييل إيسايلا، في قيادة فريقه لأول فوز له بالدوري، متغلباً علي خورفكان في ملعبه وبين جماهيره، بهدفين مقابل هدف، بعد أن عمل لمدة 3 أسابيع في الارتقاء بأداء الفريق، وتعزيز الحالة النفسية للاعبين، وكذلك مدرب الوحدة الهولندي أرنو بويتنويغ، الذي خلف المدرب السابق موسيماني، ونجح أرنو في قيادة الوحدة لفوز رباعي على الإمارات، ليستعيد الفريق بريقه، ويقفز للمركز الرابع.

توقف

وقال يوسف فكري، إنّ الجولة شهدت تراجع مستوى بعض الفرق، نتيجة للتوقف الطويل للدوري، والذي قارب على الثلاثة أسابيع، مثلما حدث لكلباء والنصر والإمارات وخورفكان وشباب الأهلي والجزيرة، وقد ظهر مدى تأثر تلك الفريق بفترة التوقف، فلم تقدم المردود الإيجابي المتوقع، فيما أحسنت بعض الفرق استغلال فترة التوقف بتدارك سلبياتها، وتصحيح مسارها كما حدث مع العين وعجمان وبني ياس والوحدة.

غزارة تهديفية

وعن تقييمه لمستوى الجولة الثامنة قال يوسف فكري: إنها جولة الغزارة التهديفية، حيث بلغ عدد الأهداف المسجلة 24 هدفاً، مما أعطى للجولة بريقاً خاصاً زاد بتميز مباراتي القمة بين الجزيرة والوصل، وشباب الأهلي مع العين، وهما الأبرز والأقوى والأمتع، وغطت الغزارة التهديفية على المستوى المتواضع لعدد من المباريات، وبدأت ملامح المنافسة على الصدارة، تتبلور إلى حد ما بالتنافس القوي بين الوصل المتصدر والعين وشباب الأهلي أقوى منافسيه، وستستمر لعبة الكراسي الموسيقية بين هذا الثلاثي حتى الجولات الأخيرة، فيما تتواصل المنافسة لأهل القاع بين «حتا والإمارات وعجمان وخورفكان»، سعياً للهروب من شبح الهبوط.

35 دقيقة

وأبدى يوسف فكري، إعجابه بمستوى فريق البطائح، الذي قدم 35 دقيقة ولا أروع أمام الشارقة، من خلال كثافة هجومية وسجل خلالها 3 أهداف، ولكن مدرب الفريق لم يحسن التعامل مع بقية زمن المباراة، حيث اعتقد أن الشارقة سيكون فريسة سهلة، فواصل هجومه مما منح الشارقة الأفضلية، واستغلال المساحات وإدراك التعادل، وقال: أتعجب من استمرار تراجع الشارقة بهذا الشكل، ويبدو أنه تأثر كثيراً بالإصابة،التي لحقت بمدافعه شاهين عبد الرحمن، ولكن هذا ليس مبرراً لفريق كبير وعريق.

وأضاف يوسف فكري: بني ياس والوحدة حققا المطلوب منهما خلال مباراتهما أمام حتا والإمارات، فحصدا النقاط الثلاث، وهو الأهم، فيما لا يزال خورفكان متأثراً بعدم استقراره الفني، وحتا لعب بطريقة تفوق قدرات لاعبيه، ولديه ضعف واضح في خطوط اللعب خاصة الدفاع، وهذا الضعف يعاني منه أيضاً فريق الجزيرة، إضافة إلى البطء الواضح في التحول من الهجوم للدفاع، والذي يحسن منافسوه استغلاله.

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