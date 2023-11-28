خالد عيسى يستحق قفاز الإجادة بكلاسيكو العين وشباب الأهلي   

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أنه من بين 24 هدفاً تم تسجيلها خلال الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين يتحمل حراس المرمى مسؤولية 6 أهداف، نتيجة التمركز الخاطئ وردة الفعل الضعيفة في التعامل مع هجمات المنافسين، ويستحق خالد عيسى حارس مرمى العين نجومية الجولة، بعد أن تمكن من المحافظة على شباكه نظيفة في مباراة القمة مع شباب الأهلي بعد أن زاد عن مرماه ببسالة، وتمكن من التعامل خلال المباراة مع حالات صعبة بشكل مميز، كما يعد من أكثر الحراس محافظة على شباكهم نظيفة.

وأضاف الدكتور زكريا أحمد: يعتبر أحمد شمبيه، وفهد الظنحاني، وخالد عيسى، من الحراس الذين نجحوا في المحافظة علي نظافة شباكهم على مدى 3 مباريات من أصل 8 مباريات للآن، وبشكل عام يتحمل حراس المرمى مسؤولية 41 هدفاً من الأهداف التي تم تسجيلها منذ انطلاق المسابقة والبالغ عددها 197 هدفاً. وأشار إلى أن النيران الصديقة من الأمور السلبية التي ظهرت حتى الآن بالدوري، حيث تم تسجيل 10 أهداف من 19 هدفاً، ما وضع حراس المرمى في موقف حرج.

وكشف الدكتور زكريا أحمد، عن بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض حراس المرمى مثل الضعف في اتخاذ القرار الصحيح بالتعامل مع كرات المهاجمين، إضافة إلى خطأ التمركز السليم. وعن تعدد استقبال الأهداف التي تسدد من خارج منطقة الجزاء، قال مثل هذه الأمور يجب أن يقوم مدربو حراس المرمى بتداركها خلال تدريباتهم اليومية للحراس لأن تكرار مثل هذه الأخطاء يعتبر سلبية في مهمة الحراس.

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