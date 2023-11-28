ركلة جزاء غير محتسبة للعين وطرد خطأ لمروان فهد

المصدر: دبي - البيان

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ترك الحكم البرازيلي، روفائيل كلاوس، انطباعاً سلبياً عن مستواه في إدارته لقاء القمة بين شباب الأهلي والعين في الجولة الثامنة لدوري أدنوك، إذ لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة العين لعرقلة اللاعب محمد مرزوق اللاعب ايريك داخل منطقة الجزاء، ولم تتدخل تقنية الفيديو لتعديل الوضع، كما يقول الحكم الدولي السابق فريد علي، وزميله إبراهيم المهيري في تحليلهما التلفزيوني لأداء الحكم، كما قام بتوقيع عقوبة الطرد للاعب شباب الأهلي مروان فهد مع أن اللعبة لا تستحق سوى بطاقة صفراء للتهور، كما استأنف اللعب على الرغم من أن لاعب شباب الأهلي الذي تعرض للطرد لم يكن قد غادر الملعب.

مواقف

ولم يختبر الحكم البرتغالي، تياجو مارتينز، في إدارته مباراة الوحدة مع الإمارات، إذ لم يتعرض لمواقف دقيقة لسهولة المباراة تحكيمياً، فيما جاء أداء قضاة الملاعب في بقية مباريات الجولة جيد المستوى فتألق الحكم الدولي، عادل النقبي، في إدارة مباراة الجزيرة والوصل، ولم تكن هناك حالات صعبة في المباراة سوى مطالبة ليما بركلة جزاء، ولكن اللعبة لا تستحق قرار الركلة.

حالات تحكيمية

احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الشارقة بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة أدرك الشارقة منها التعادل.

احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للعين بعد عرقلة لاعبه سفيان رحيمي من عزيز غانييف.

يستحق كايو لاعب الشارقة بطاقة حمراء كما يقول الدولي السابق فريد علي للعب العنيف مع لاعب البطائح هنريكي.

طالب لاعبو الإمارات بركلة جزاء في مباراتهم أمام الوحدة لاصطدام الكرة بيد علاء زهير، ولكنه اصطدام غير متعمد.

تدخل إيجابي من تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم في مباراة حتا وبني ياس.

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