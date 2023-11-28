الشارقة يتخلى عن الصدارة الآسيوية بأول خسارة أمام السد القطري

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، العين- طلحة عبدالله

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تعرض الشارقة على ملعبه وبين جماهيره للخسارة الأولى في مجموعات دوري أبطال آسيا، أمام ضيفه السد القطري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بنتيجة 0-2، ليخسر الشارقة على إثرها صدارة المجموعة التي استردها ناساف الاوزباكي بفوزه في ذات التوقيت على ضيفه الفيصلي الأردني 3-1، حيث وصل للنقطة 10 متقدماً بنقطتين عن الشارقة الوصيف، ثم السد القطري ثالثاً بـ 7 نقاط، فيما تلاشت حظوظ الفيصلي في التأهل بعد بقائه عند 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها الشارقة بالفيصلي في الأردن وناساف مع السد في قطر.

نجح السد في ترجمة أفضليته الهجومية في بداية المباراة بتسجيل هدف السبق في الدقيقة التاسعة لمحترفه غونزالو بلاتا، واستمر الضيف في هجماته المنظمة، والتي أثمرت عن هدف التعزيز في الدقيقة 60 برأسية قوية من الجزائري بغداد بونجاح من عرضية زميله بيدرو كوريا.

على جانب آخر، وبعد أن ضمن تأهله إلى ثمن نهائي أبطال آسيا لكرة القدم متصدراً المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «12 نقطة» جمعها من الفوز في الجولات الأربع الماضية، يسعى العين لمتابعة انتصاراته وتأكيد جدارته بتحقيق الفوز الخامس وإنهاء مرحلة المجموعات من دون خسارة أو تعادل، وذلك عندما يستضيف في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، بختاكور الأوزبكي، لحساب الجولة الخامسة في مجموعات دوري أبطال آسيا.

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