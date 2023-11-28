«المحترفين» يطلع على تحضيرات كأس السوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية على تحضيرات كأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023 ــ 2024، الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية السادس، للموسم الرياضي 2023 ــ 2024، والذي انعقد أمس برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، جواهر عبدالعزيز السويدي، ومحمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، د. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي رئيس قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.

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