المدرب السادس الذي يغادر دوري الهواة .. الظفرة ينهي عقد مسفر بالتراضي

المصدر: متابعة- محمد فضل

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أنهى مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي عقد مدرب الفريق الأول للكرة الدكتور عبدالله مسفر بالتراضي ووجه مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة الشكر للمدير الفني عبدالله مسفر، على الفترة التي قضاها مع النادي، وعلى مجهوداته مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويتمنون له التوفيق في مشواره المقبل، ولم يكشف النادي عن البديل الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مسفر يعتبر المدرب السادس الذي يغادر دوري الهواة بعد رحيل كل من محمد الحوسني مدرب الفجيرة وحسن العبدولي مدرب دبا الفجيرة ومعتز عبدالله مدرب الرمس ومحمد إسماعيل مدرب الحمرية وعبدالغني المهري مدرب مصفوت.

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