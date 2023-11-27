كريسبو سعيد بشخصية «الزعيم» وماركو بالروح القتالية لـ«فرسان دبي»..العين يشعل صراع القمة بتبادل الوصافة مع شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشعل العين الصراع على قمة جدول ترتيب الأندية المتنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تبادل الوصافة مع شباب الأهلي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي في ختام الجولة الثامنة للمسابقة، وليصعد «الزعيم» إلى الوصافة بوصوله إلى 18 نقطة، فيما نجح الوصل في التمسك بالقمة بفوز كبير على مستضيفه الجزيرة 4-2، وتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث بتوقف رصيده عند 17 نقطة، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، والأولى منذ قرابة العام في المسابقة، إذ كانت خسارته الأخيرة قبل لقاء العين، أمام بني ياس في الجولة 13 للنسخة الماضية من الدوري، وذلك يوم 25 ديسمبر 2022.

عائلة واحدة

تمكن العين، من تحقيق فوزه الثاني على شباب الأهلي في ملعبه خلال 10 مباريات، إذ حقق شباب الأهلي الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلها، وعزز «الزعيم» تفوقه التاريخي بالوصول إلى 13 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات لـ«فرسان دبي»، والتعادل في 8 مباريات، وشهدت مبارياتهما في الدوري تسجيل 88 هدفاً، ورغم الفرحة الكبيرة بالفوز إلا أن خالد الهاشمي لاعب العين، طالب زملاءه بعدم الوقوف طويلاً عند مباراتهم وشباب الأهلي، والتركيز على القادم من المواجهات، مشدداً على أن العين مطالب دائماً بالمنافسة بقوة على كل البطولات، وأكد لابا كودجو مهاجم العين، الأمر نفسه، مشيراً إلى أن «الزعيم» لعب بتركيز عالٍ أمام شباب الأهلي، لعلمه بمدى قوة المنافس وأن العين يتعامل كعائلة واحدة، ومع المباريات والبطولات كل على حدة.

هدف

من جانبه، أعرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو مدرب العين، عن سعادته بالأداء والنتيجة، وأشاد بالمردود الجيد للاعبيه، وإظهارهم لشخصية الفريق، واعتبر أن هذا هو الأمر الأهم، لأنه يقود حتماً إلى نتائج قوية مستقبلاً، وقال: «هدفنا دائماً هو المنافسة على اللقب، لأن العين نادٍ كبير وأهدافه واضحة، ونحن مطالبون بإظهار روح الانضباط والجدية من أجل تحقيق أهداف نادينا، ودائماً أتوقع أن أحرز هدفاً مبكراً، وأعمل على وضع خطط هجومية، ورغم أننا أهدرنا العديد من الفرص أمام شباب الأهلي، لكننا ظهرنا بالمستوى المطلوب».

في المقابل، قال محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي: «الخسارة مؤلمة، ولكننا لن نقف عندها طويلاً لأننا لا نزال في بداية الموسم، واعتذر عن الأداء، والذي كان يمكن أن يكون أفضل، والظروف التي يمر بها شباب الأهلي حالياً، إذا تعرض لها فريق آخر لكان التأثير عليه أقوى، ويكفي للتوضيح الإشارة إلى كم الإصابات في صفوف الفريق، وللأسف معظم تلك الإصابات في مركز رأس الحربة، وشباب الأهلي لا يقف على لاعب، وما تعرض له الفريق من خسارة أمام العين كبوة، ونفكر من الآن في المباريات المقبلة».

لا استسلام

فيما بارك الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، لفريقه روحهم القتالية داخل الملعب وعدم الاستسلام حتى صافرة نهاية مباراتهم أمام العين، واعتبر أن هذا الشيء أمر إيجابي، وقال: «الخسارة إحساس صعب، خصوصاً أنها الأولى لنا في الدوري هذا الموسم، وأنه لاحت لنا فرص كثيرة للتسجيل، ولكننا لم ننجح في ترجمة أي منها إلى أهداف، وأشركنا العديد من الوجوه الشابة خلال تلك المباراة، ودفعنا ثمن ذلك بفارق الخبرة بيننا وبين العين».

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