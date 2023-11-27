تراجع وحصد نقطتين من 4 مباريات متتالية في الدوري..الجزيرة حقق أسوأ نتائجه في خمسة مواسم

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تراجعت نتائج الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين خلال الجولات الأربع السابقة، التي حصل خلالها على نقطتين فقط من مجموع 12 نقطة، على الرغم من بدايته القوية في الجولات التي سبقتها، والتي حصل فيها على 9 من 12 نقطة، ليبقى بنهاية الجولة الثامنة التي خسر فيها أمام الوصل 2-4 مساء السبت، برصيد 11 نقطة، متراجعاً إلى المركز الثامن، وتعتبر نتائجه في النسخة الحالية من الدوري حتى الآن الأسوأ في الخمسة مواسم الأخيرة، من حيث رصيد النقاط، والمحصلة التي خرج بها.

وأظهر الجزيرة قوة كبيرة مع بداية الدوري، بفوزه على النصر 3-1، ولكنه تعثر في الجولة الثانية أمام الوحدة، بالخسارة 1-2، ونجح في تنظيم صفوفه والعودة سريعاً للانتصارات، بالفوز على اتحاد كلباء 4-0، وأعقبه بالفوز على البطائح في الجولة الرابعة 3-1، ليجمع 9 نقاط، وضعته مع أندية المقدمة، وجعلته من ضمن الفرق المرشحة للمنافسة على لقب البطولة.

وعاد الجزيرة مجدداً لنزيف النقاط في الجولة الخامسة، بتعادله أمام شباب الأهلي 1-1، ثم خسارته المفاجئة أمام خورفكان 2-4، وتعادله في الجولة السابعة أمام ضيفه الشارقة 1-1، وأخيراً خسارته أمام الوصل متصدر جدول الترتيب 2-4، ما أدى إلى تراجعه من المركز السادس، الذي كان يشغله بنهاية الجولة السابعة إلى المركز الثامن.

علامات استفهام

وتركت نتائج الجزيرة السابقة وتراجعه في جدول الترتيب، الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل المجموعة الجيدة من اللاعبين التي يتمتع بها الفريق من العناصر الأساسية، ودكة البدلاء التي تعتبر الأميز مقارنة بفرق المنافسة، مع تطور عطاء عدد من العناصر الشابة، مثل عبد الله أدريس وكوليبالي وزايد سلطان، إضافة إلى الاهتمام الإداري الذي يحظى به الفريق، والدعم المعنوي الكبير الذي ظل يقدمه جمهور النادي للاعبين في جميع المباريات داخل ملعبهم وخارجه.

وعلى الرغم من نزيف النقاط، والتراجع الذي يعاني منه الفريق، لكن الهولندي فرانك دي بور المدير الفني لـ «فخر أبوظبي»، والذي خلف مواطنه مارسيل كايزر في القيادة الفنية مع بداية الموسم الحالي، رفض الاستسلام، وأكد مواصلة القتال، وأظهر تفاؤلاً بإمكانية تعديل وضع الفريق في جدول الترتيب، مشيراً إلى أهمية العودة السريعة للانتصارات، ومضاعفة الجهد في مشوار مباريات الفريق المقبلة.

الأكثر استحواذاً

من المفارقات الغريبة أن الجزيرة، رغم نزيف النقاط بالخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، لكنه يعتبر الأكثر أستحواذاً في بطولة الدوري بنسبة 62 %، حيث ظل يتفوق على منافسيه في السيطرة على الكرة حتى عند الخسارة، مثل ما حدث في مباراته الأخيرة أمام الوصل التي استحوذ فيها على الكرة بنسبة 62.5 %، مقابل 37.5 % فقط للوصل، الذي فاز بالنقاط الثلاث.

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