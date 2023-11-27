ضرب أكثر من عصفور بحجر بالفوز على خورفكان..عجمان يصطاد النسور ويشعل صراع الهبوط

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

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ضرب عجمان أكثر من عصفور بحجر بالفوز على خورفكان خلال مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الانتصار الأول للبرتقالي الذي رفع رصيده من النقاط إلى 6، وتقدم عجمان مركزين بعد تخليه عن مركزه الرابع عشر والأخير ليحتل المركز الثاني عشر ويترك لحتا والإمارات المركزين الأخيرين ليزداد صراع الهبوط اشتعالاً بين الأندية الثلاثة عجمان والإمارات وحتا، إلى جانب فرق أخرى على غرار خورفكان الحادي عشر بسبع نقاط وكلباء العاشر والنصر التاسع ولهما 8 نقاط.

وفشل الصربي نيبوشا بيجوفيتش في قيادة فريقه خورفكان إلى تحقيق الفوز أو حتى إدراك التعادل في المباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة الماضية أمام بني ياس بهدف والخسارة أمام عجمان بنتيجة 2 ـ 1، ولم يقدم فريق النسور ما يشفع له بنيل النقاط الثلاث عكس ضيفه البرتقالي الذي عمل مدربه الروماني ايسيالا من أجل الظفر بالنقاط وكان له ما أراد ليعود لاعبو البرتقالي من الساحل الشرقي بابتسامة عريضة وفوز مستحق أوقفوا بموجبه حالة الهزائم المتتالية في دوري أدنوك للمحترفين في انتظار المباريات المقبلة.

فرحة أولى

من جانبه قال دانيل ايسيالا مدرب عجمان: أخيراً حصل عجمان على الفوز الأول والفرحة الأولى بعد طول انتظار، ونوه إلى أن نتيجة الفوز على خورفكان النهائية تعكس ما قدمه لاعبو الفريق طوال 90 دقيقة.

وتابع: سعيد بأداء الفريق رغم إدراك خورفكان للتعادل وكنت على ثقة من تحقيق الانتصار وحافظنا على النتيجة ولعبنا بشكل دفاعي ومنظم، الفوز يعتبر خطوة أولى ونسعى لإكمال مشوار الدوري في قادم المباريات، ولدينا مباراة مهمة أمام حتا على أرضية الملعب البرتقالي.

تصويب الأخطاء

بدوره قال نيبوشا مدرب خورفكان: عجمان استحق الفوز على خورفكان ويجب تصويب الأخطاء، مشيراً إلى أن إصابة رفائيل أثرت على رتم الفريق بشكل كبير، وعملنا تغييرات هجومية بشكل أفضل، لافتاً إلى أن عجمان تمكن من تحييد هجومنا وكان الأفضل وسنقوم بتغيير وجه الفريق بالكامل في مقبل المباريات ونعتذر للجمهور على هذه النتيجة السلبية.

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