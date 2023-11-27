رسمياً.. الهولندي شرودر مدرباً للنصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أعلن نادي النصر عن تعاقده رسميا مع الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين السابق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للصربي غوران توفيغدزيتش الذي تمت إقالته من منصبه بداية الشهر الجاري بسبب سوء النتائج.

وكان شرودر أقيل بدوره من تدريب العين عقب الجولة السابعة بعد الخسارة من الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إلا أنه نجح في قيادة الزعيم للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في المجموعة الأولى، محققاً العلامة الكاملة من أربع مباريات ليتقدم بثماني نقاط على باختاكور الأوزبكي وآهال التركماني.

وعمل شرودر، مدربا مساعدا في برشلونة الاسباني موسم (2020-2021)، ومدربا لأياكس الهولندي موسم (2022-2023).

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