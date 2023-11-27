قدمه النيادي لحمدان بن محمد.. علم «تحدي دبي للياقة» يرتفع في الفضاء

المصدر: البيان

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يرتقي "تحدي دبي للياقة" إلى مستويات أعلى من خلال عرض العلم الخاص به في محطة الفضاء الدولية خلال البعثة 69 في وقت سابق من هذا العام، وهي مهمة تاريخية حيث أصبح سلطان النيادي أول عربي يجري عملية السير في الفضاء.

وتقديراً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واحتراماً لالتزامه الثابت للمحافظة على صحة وعافية المجتمع في دبي، حمل النيادي علم "تحدي دبي للياقة" خلال مغامرته الفضائية الملحمية تأكيداً لأهمية ممارسة الرياضة اليومية واتباع أسلوب الحياة النشط. وبينما كان العلم يرفرف بخفة في الفضاء معدوم الجاذبية مع وجود كوكب الأرض في خلفيته، كان بمثابة شهادة قوية على روح الاستكشاف التي لا تقهر والسعي العالمي لتحقيق مساعي المحافظة على الصحة والعافية. لا يمثل إنجاز سلطان النيادي في السير في الفضاء علامة فارقة للعالم العربي فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على الإلهام الذي يعطيه حمدان بن محمد للآخرين، مما يؤكد من جديد الإمكانيات اللامحدودة التي تقع في متناول أيدينا.

وفي لحظة من الوحدة الرائعة، قدم سلطان النيادي، إلى جانب شخصيات مرموقة في مجال الفضاء من ضمنهم رواد الفضاء الإماراتيين والأمريكيين كهزاع المنصوري وستيفن بوين ووارين هوبيرغ وفرانسيسكو روبيو، بالإضافة إلى رواد الفضاء الروس سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين وأندريه فيديايف، علم "تحدي دبي للياقة" لحمدان بن محمد في انطلاقة الدورة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي. وكانت هذه اللفتة الاستثنائية بمثابة افتتاح أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم واختتام "تحدي دبي للياقة" الاستثنائي لعام 2023. وانضم النيادي وزملاؤه من طاقم "البعثة 69" إلى حمدان بن محمد والمشاركين في "تحدي دبي للجري" في مسار الـ 10 كم لإظهار شغفهم المشترك باللياقة البدنية وتسليط الضوء على تغيير حياة المجتمع واتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

نبذة عن تحدي دبي للياقة

تحدي دبي للياقة هو مبادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تم إطلاقها لدعم رؤية سموه في جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. تنظّمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي ويجمع "تحدي دبي للياقة" في دورته السابعة الأصدقاء والعائلات والزملاء معاً للارتقاء بمستوى صحتهم البدنية من خلال أجندة مليئة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة على مدار 30 يوماً، بما في ذلك "تحدي دبي للجري" و"تحدي دبي للدراجات الهوائية"، إضافة إلى "تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً". وتقام فعاليات هذا العام خلال الفترة من يوم السبت 28 أكتوبر إلى الأحد 26 نوفمبر 2023.

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