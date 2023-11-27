العين يعبر شباب الأهلي إلى وصافة الدوري

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، إيهاب زهدي، محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق العين فوزاً مهماً، أمس، على مضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في مواجهة القمة، التي جمعت الفريقين باستاد راشد في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الخسارة الأولى لفرسان دبي «بالدوري في الموسم الحالي»، وبهذه النتيجة تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وتقدم العين إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصل صاحب المركز الأول.

سجل الأهداف لابا كودجو «هدفين» في الدقيقتين 9 و81 من ركلة جزاء، وماتياس بلاسيوس في الدقيقة 23، وشهدت المباراة طرد مروان فهد لاعب شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق عجمان فوزه الأول في الدوري، وتغلب على مستضيفه خورفكان بنتيجة 2 - 1 في استاد صقر بن محمد القاسمي، بعد مباراة مثيرة، حبست الأنفاس حتى نهايتها، ويدين عجمان بالفضل لمحترفه التونسي هيكل الشيخاوي صاحب هدف الفوز الغالي في الدقيقة 61، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، إذ تقدم «البرتقالي» بهدف روكي في الدقيقة 27، وسجل هدف خورفكان تياجو بالدقيقة 34 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم محمد الهرمودي على هيكل الشيخاوي، بعد مراجعة لتقنية الفيديو «VAR».

وبهذه النتيجة وصل عجمان للنقطة 6، ويقفز للمركز 12 خلف خورفكان صاحب الـ 7 نقاط.

ورفض كلباء وضيفه النصر فك ارتباط النقاط، وانتهت مباراتهما باستاد كلباء بالنعادل سلبياً، ليكسب النصر نقطة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، وكلباء بنفس الرصيد في المركز العاشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز