الشارقة يبحث عن التأهل الآسيوي أمام السد القطري اليوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يشهد استاد الشارقة في السادسة من مساء اليوم المواجهة الآسيوية المهمة في دوري الأبطال بين الشارقة متصدر المجموعة الثانية وضيفه السد القطري ضمن الجولة قبل الأخيرة التي تشهد لقاء ناساف الأوزبكي وضيفه الفيصلي الأردني، بالمجموعة نفسها.

ويملك الشارقة الحظوظ الأوفر في التأهل المباشر من مجموعته إلى دور الـ16، ولديه فرص متعددة في نيل بطاقة المركز الأول ابتداءً من حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها مستضيفه الفيصلي في الأردن، في حال فوزه على السد القطري مع تعثر ناساف وتمتد الحظوظ للجولة الأخيرة إذا قدر لناساف المحافظة على حظوظه بالفوز على الفيصلي. ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

غياب

وعلى الرغم من تعدد فرص الشارقة في التأهل، فإن المباراة صعبة في غياب عدد من العناصر الأساسية في الفريق وأبرزهم الحارس عادل الحوسني بداعي الإيقاف ويحل مكانه درويش محمد كما يغيب المدافع الأيمن خالد الظنحاني بداعي الإصابة، ويعمل المدير الفني كوزمين أولاريو على اختيار البديل المناسب مكان الظنحاني واختيار أنسب 5 محترفين أجانب طبقاً لنظام البطولة التي لا يتعدى سقف مشاركة الأجانب فيها 5 لاعبين. ويتصدر الشارقة مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن ناساف، في المركز الثاني، و4 نقاط عن السد، في المركز الثالث، و5 نقاط عن الفيصلي، في المركز الرابع، وتقام الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة يوم 4 ديسمبر المقبل، ويحل فيها الشارقة ضيفاً على الفيصلي، وناساف ضيفاً على السد.

نتائج

وكانت الجولة الأولى للمجموعة الثانية، شهدت فوز ناساف على الفيصلي 1 - 0، وتعادل السد مع الشارقة 0-0، والجولة الثانية، فوز الشارقة على الفيصلي 1 - 0، وناساف على السد 3 - 1، والجولة الثالثة، فوز الشارقة على ناساف 1 - 0، والسد على الفيصلي 6 - 0، والجولة الرابعة، تعادل الشارقة مع مضيفه ناساف الأوزبكي 1-1، وفوز الفيصلي على ضيفه السد 2 - 0.

مصالحة

ويبحث الشارقة عن مصالحة جماهيره بعد سلسلة نتائجه غير المتوقعة في البطولات المحلية، وآخرها التعادل الصعب مع مضيفه البطائح ٣-٣ في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وقبلها الخروج من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد اتحاد كلباء.

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