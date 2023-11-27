الوصل.. 8 مباريات متتالية بلا خسارة في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الوصل جدارته بعودته من أبوظبي إلى دبي بأغلى 3 نقاط، بعد فوزه على مضيفه الجزيرة 4 - 2، في لقاء الفريقين بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، محافظاً على سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة خلال 8 مباريات، محققاً 6 انتصارات وتعادلين، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، واحتفل لاعبو الوصل بالفوز مع جماهير النادي التي ساندت الفريق بقوة خلال اللقاء.

بالمقابل، فإن خسارة الجزيرة ضاعفت من أحزانه، بعد أن غاب عن الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث كان فوزه الأخير على البطائح في الجولة الرابعة، وبعدها خسر أمام خورفكان وتعادل أمام الشارقة وشباب الأهلي، وأخيراً الخسارة أمام الوصل، التي أبقت الفريق في رصيد 11 نقطة، ليتراجع من المنافسة على مقاعد المقدمة، إلى ما بعد وسط جدول الترتيب.

وقال الصربي ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل، إن فريقه لم يبدأ لقاء الجزيرة بفعالية، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وحقق تفوقاً على مضيفه.

وذكر أن هدف ليما الثاني كان بمثابة نقطة التحول ، وساعدهم على تقديم أداء جيد، خاصة بعد أن أظهر لاعبوه حماساً كبيراً ورغبة الفوز.

وأكد ميلوش أنه راضٍ عن لاعبيه، ونتيجة المباراة، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة أمام البطائح.

وفي المقابل، ظهر الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة عقب اللقاء، حزيناً على الخسارة ووصفها بالمؤلمة، وقال: فارق النقاط اتسع بيننا وبين المتصدر، وعلينا الفوز في جميع المباريات المقبلة، وأن ننتظر تعثر المتصدرين ، والمهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، المهم أن نحسن مستوانا، وأن نحقق الانتصارات لتعويض النقاط التي فقدناها.

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