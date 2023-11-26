العين يفوز على شباب الأهلي بثلاثية ويصعد إلى وصافة الدوري

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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حقق العين فوزاً مهماً وكبيراً على مضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لابا كودجو هدفين في الدقيقة 9 والدقيقة 81 من ركلة جزاء، وماتياس بلاسيوس في الدقيقة 23 من عمر مواجهة القمة التي جمعت بين الفريقين على ملعب إستاد راشد بدبي مساء اليوم، والتي شهدت أيضاً، طرد مروان فهد لاعب شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وتبادل الفريقان موقعيهما في جدول ترتيب المسابقة بعد تلك المواجهة، ليتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد تلقيه الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتقدم العين إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصل صاحب المركز الأول.

وبدأت القمة قوية كما كان متوقعاً وبضغط هجومي من شباب الأهلي، ثم أخذ العين بزمام المبادرة منذ الدقيقة 5، عندما سدد بلاسيوس كرة قوية ولامست يد حارس شباب الأهلي حسن حمزة والعارضة وتحولت إلى ركلة ركنية، ولعبت لتنتهي برأسية جميلة من العيناوية عمير اتزيلي، وأبعدها حمزة مجدداً إلى ركنية، ولعبت في الدقيقة 9، لعبت تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية، واستلمها لابا كودجو داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، ودار حول نفسه وسددها قوية مسجلا هدفا للعين.

ومر حارب عبد الله بمهارة عالية من دفاعات العين في الدقيقة 17، ومرر كرة بينية إلى ماتيوس ليما ليواجه حارس العين خالد عيسى، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، وأجرى العين تغييرا اضطراريا مبكرا في الدقيقة 18، بخروج لاعبه بارك للإصابة ونزول أحمد برمان، واستلم بلاسيوس تمريرة بينية في الدقيقة 23، واخترق الجانب الأيمن لمنطقة جزاء شباب الأهلي، وسدد كرة قوية مسجلاً هدف ثان للعين.

وأضاع ليما في الدقيقة 33، فرصة هدف لشباب الأهلي، بعد تمريرة من عزيز غانييف وضعته في مواجهة مع حارس العين، إلا إنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن، وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطراريا في الدقيقة 43، بخروج طارق أحمد للإصابة ونزول عبد الله النقبي، وتألق حسن حمزة، في التصدي لتسديدة لابا كودجو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق عيناوي بهدفين دون مقابل.

واستمر الفريقان على نفس الأداء القوي في الشوط الثاني، وأضاع ليما فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 57، عندما وصلته كرة بالخطأ من لاعب العين، لينفرد بمرمى العين، ولكن خرج الحارس خالد عيسى في الوقت المناسب ومنع هدفاً لشباب الأهلي، ورد حسن حمزة بتحويل ركلة حرة مباشرة سددها سفيان رحيمي للعين قوية إلى ركلة ركنية في الدقيقة 65، واحتسب الحكم ركلة جزاء للعين بعد عرقلة لاعبه سفيان رحيمي من عزيز غانييف، وسددها لابا كودجو محرزاً هدف ثالث للعين في الدقيقة 82،

وطرد مروان فهد لاعب شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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