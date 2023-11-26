هيكل الشيخاوي يقود عجمان للفوز الأول في خورفكان

المصدر: خورفكان-ياسر قاسم

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حقق عجمان الفوز الأول في دوري أدنوك للمحترفين على مستضيفه خورفكان 2-1 في استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الثامنة، بعد مباراة مثيرة حبست الأنفاس حتى نهايتها، ويدين عجمان بالفضل لمحترفه التونسي هيكل الشيخاوي صاحب هدف الفوز الغالي في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وبذلك يصل عجمان للنقطة 6 ويقفز للمركز 12 خلف خورفكان صاحب الـ 7 نقاط.

ظهر عجمان بشكل أفضل منذ البداية خاصة في الناحية الهجومية وضاعت له أكثر من فرصة خلال ربع الساعة الأولى أهمها في الدقيقة 14 من روكي في مواجهة المرمى الخالي بعد تلقيه عكسية علي مدن الذي عاد من جديد لصناعة الهدف الأول "ق 27" إلى روكي داخل الـ 6 ياردات لم يتوان الأخير في التسجيل.

واستمر عجمان في هجمات لتعزيز التقدم ولكنه اصطدم ببراعة الحارس أحمد حمدان، وفي المقابل تحسن أداء خورفكان لتعديل النتيجة ونجح في ذلك عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الهرمودي على هيكل الشيخاوي بعد مراجعة "الفار" نتيجة مخاشنة مع رفائيل، نفذها تياجو وسجل منها هدف التعادل في الزاوية اليسرى للحارس علي الحوسني،

وزاد هدف التعادل من مستوى الاثارة وسرعة المباراة خاصة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول وضاعت فرصة التقدم لعجمان " ق 45" من تسديدة علي مدن التي صدها الحارس أحمد حمدان إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجاء الشوط الثاني أكثر ندية مع هجوم متبادل للفريقين، ونجح هيكل الشيخاوي في تسجيل هدف التقدم "ق 61" بتسديدة يسارية قوية على يسار الحارس من صناعة متقنة لـ علي مدن، واجتهد خورفكان في تعديل النتيجة بعد ذلك، لا سيما بعد دخول محترفه سيف الدين الخاوي بدلاً من رفائيل وتكفل دفاع وحارس عجمان في الزود عن مرماه ببراعة.

ولم تخل المرتدات لعجمان من خطورة خاصة بعد دخول برستيج في خط الهجوم، وامتدت المباراة للدقيقة 100 مع الوقت البديل وضاعت عدة فرص لخورفكان حتى أعلن الحكم عن نهايتها بفوز "البرتقالي".

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