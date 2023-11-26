كلباء والنصر يرفضان فك ارتباط النقاط ويقنعان بتعادل سلبي خاسر

المصدر: كلباء محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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رفض كلباء وضيفه النصر فك ارتباط النقاط وانهيا مباراتهم ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بتعادل سلبي خاسر لكل فريق ليكسب النصر نقطة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع وكلباء بنفس الرصيد في المركز العاشر .

بدأت المباراة بشكل متوازن من الفريقين، حيث ظهر الاحترام المتبادل وتستمر فترة جس النبض لنحو 25 دقيقة لم تشهد أي تحركات تذكر بعدها بدأ اللاعبون في التحرر من الرقابة.

ومن إحدى الهفوات الدفاعية في صفوف كلباء كاد عادل تاعرابت مهاجم النصر أن يخطف هدف التقدم من الكرة التي أخطأ فيها مدافع كلباء سانتوس وقام بإرجاعها للحارس عيسى الهوتي والذي تدخل برجله لأبعاد الكرة قبل وصولها للاعب تاعرابت.

وجاء رد النمور سريعاً من هجمة مرتدة انتهت الى ضربة ركنية في الدقيقة 27 ، وفي آخر انفاس الشوط الأول تلقى مدرب النصر المؤقت الإيطالي ليبوريو كاماراتا ضربة موجعة بعد إصابة لاعبه عادل تاعرابت على مستوى العضلة الامامية ليحل مكانه البرتغالي يوري.

ونشط النصر في الدقائق الأخيرة وقام بأكثر من طلعة هجومية ليضيع لاعبه ابوديلو كرة على طبق من ذهب بعد انفراده الصريح بالحارس الهوتي الذي كان في المكان المناسب وأبطل مفعول الكرة منقذا مرماه من هدف محقق لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية على مستوى النتيجة والأداء .

ولم يشهد شوط المدربين " الثاني " تغييراً على مستوى النتيجة والأداء على الرغم من اقحام كل مدرب بأوراقه الرابحة خلال اللقاء لتنتهي المباراة بتعادل سلبي خاسر ويكسب كل فريق نقطة .

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