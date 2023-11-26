أطقم تحكيم إماراتية تشارك في إدارة 4 مباريات بدوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أطقم حكام إماراتيين مهمة إدارة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكلفت طاقم تحكيم دولي بقيادة محمد عبدالله حسن، ومساعديه محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، ومعهم سلطان محمد صالح حكما رابعاً، وأحمد عيسى ومحمد عبيد خادم حكما للفيديو، بإدارة مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني وجوهور دار التعظيم الماليزي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات المجموعة التاسعة في البطولة.

ويوم الأربعاء، يدير طاقم تحكيم دولي بقيادة عادل النقبي، ومساعديه علي راشد النعيمي، وسبت عبيد، ومعهم يحيى الملا حكم الفيديو، مباراة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وهانوي الفيتنامي، في المجموعة العاشرة.

وضمن المجموعة ذاتها، يُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف (حكما الفيديو) في إدارة مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني ووهان ثري تاونز الصيني.

فيما يُشارك الدوليون سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) وأحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم (حكما الفيديو) ضمن الطاقم المُكلف بإدارة مباراة فينتفورت كوفو الياباني وملبورن سيتي الأسترالي، في المجموعة الثامنة.

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