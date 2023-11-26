شباب الأهلي والعين قمة خارج التوقعات في «ثامنة المحترفين» الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، عدنان الغربي، محمد فضل، إيهاب زهدي

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تختتم اليوم، الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مباريات، ويشهد استاد راشد في السابعة والنصف مساء قمة خارج التوقعات بين شباب الأهلي والعين،ويديرها طاقم تحكيم برازيلي بقيادة رافائيل كلاوس، ويلتقي قي الرابعة و45 دقيقة عصراً اتحاد كلباء والنصر باستاد كلباء، وخورفكان وعجمان باستاد صقر بن محمد القاسمي.

ويرفع شباب الأهلي والعين شعار «لا بديل عن الفوز»، في ظل الصراع المشتعل على قمة الترتيب، ويحضر الفريقان بقوة في دائرة المنافسة في الصدارة، بعدما جمع «فرسان دبي»، 17 نقطة في الجولات السبع الماضية، ويليه العين بفارق نقطتين فقط. ويصعب التكهن بهوية الفائز في قمة الليلة، ولم يخسر شباب الأهلي في أرضه في آخر 9 مواجهات أمام العين بدوري المحترفين سوى مرة واحدة فقط، بفوزه في 4 مباريات، والتعادل في أربع ويتفوّق «الزعيم» في مباريات الفريقين في دوري المحترفين بتحقيقه 12 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات لشباب الأهلي، والتعادل في 8 مباريات، إلا أن مواجهات الفريقين لا تخضع للتاريخ.

ويملك العين ثاني أقوى خط هجوم قبل مواجهات الجولة الحالية، بتسجيل لاعبيه 18 هدفاً، وثالث أقوى خط دفاع بتلقي شباكه 9 أهداف، ويملك «فرسان دبي»، ثالث أقوى خط هجوم بتسجيل 17 هدفاً، وأقوى خط دفاع بتلقي شباكه 7 أهداف فقط. وعد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، مواجهة العين، «كلاسيكو الدوري»، لأنها ستجمع بين فريقين كبيرين، وقال: راجعت أكثر من 20 مواجهة بين الفريقين، ولدي ثقة كبيرة بـ«الفرسان»، وأرجو امتلاء مدرجات استاد راشد، لأننا نحتاج لوجود جماهيرنا إلى جانبنا في تلك المواجهات الكبيرة والمهمة.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين الجديد: مباراتنا مع شباب الأهلي من المباريات القوية والمرتقبة ونحن مطالبون بإظهار شخصية الفريق ومواجهة كل التحديات، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق أهدافنا وأطالب جماهيرنا بمساندة قوية.

كلباء والنصر.. فك ارتباط «السابعة»

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه النصر في مباراة عنوانها فك ارتباط النقاط السبع وتشهد تشكيلة «النمور» عودة الثلاثي سلطان عادل وفيليب كيش ودانيل بيسا، ويلعب الفريق المباراة بنشوة الفوز على الشارقة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وأشار فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، إلى صعوبة مواجهة النصر، وقال: استطعت تكوين فريق منظم من الناحية التكتيكية وسنلعب بعقلية الفوز. وأكد فابريزيو كاماراتا، مدرب النصر جهوزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في كلباء، وقال: الأجواء إيجابية، وعملت في فترة التوقف على تطوير الجانب الدفاعي والهجومي واستعادة الثقة مرة أخرى، وتصحيح بعض الأخطاء.

خورفكان وعجمان

ويحل عجمان ضيفاً على خورفكان بطموح تحقيق الفوز الأول ويحتل «نسور الخور» المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن «البرتقالي»، صاحب المركز 14، ويملك عجمان الأفضلية التاريخية بفوزه على منافسه في 4 مباريات والخسارة مرتين والتعادل في مثلها. وأشار الصربي نيبوشا بوبوفيتش مدرب «النسور»، إلى أن هدفه تحقيق نتيجة إيجابية، وإسعاد جماهير الفريق، وأكد دانيال ايسايلا المدير الفني لعجمان أن المباراة فرصة للفريق لتحقيق الفوز الأول في الدوري، وعلينا أن نلعب كل مباراة كأنها نهائي.

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