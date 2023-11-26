الوصل يؤمّن الصدارة برباعية في شباك الجزيرة

المصدر: متابعة - محمد صادق، علي الظاهري، وأحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمن الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفوز ثمين أمس على مضيفه الجزيرة 4 - 2 في الجولة الثامنة ،وسط حضور جماهيري كبير، وعزز «الإمبراطور» سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة خلال 8 مباريات متتالية، ووصل إلى 20 نقطة متربعاً على القمة بجدارة، سجل اداما ديالو، وليما أول هدفين للوصل في الدقيقتين 23 و50، وجاء الثالث من تسديدة عبدالرحمن صالح التي اصطدمت بمدافع الجزيرة خليفة الحمادي وغيرت اتجاهها نحو شباك علي خصيف بالدقيقة 60، وأضاف البديل كايو كانيدو الهدف الرابع في الدقيقة 74، فيما أحرز اللجزيرة زايد الزعابي، عمر تراوري بالدقيقتين 29 و79.

وفي مباراة الوحدة والإمارات دخل إسماعيل مطر نجم «العنابي» نادي المئة هدف في الدوري الإماراتي بإحرازه هدفاً ضمن فوز الوحدة على الإمارات 4 - 1، ما رفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في أول مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ، وسجل باقي أهداف الوحدة عمر خريبين، أحمد نورالله، كريستيان جوانكا، بينما أحرز هدف الإمارات الوحيد باكو الكاسير، وكان مطر شارك في الدقيقة 76 من المباراة بديلاً عن الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وخطف بني ياس بـ 10 لاعبين فوزاً ثميناً متغلباً على حتا في الوقت القاتل بهدف دون رد سجله تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 94 من مباراة الفريقين، وبهذه النتيجة وصل رصيد «السماوي» إلى 13 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز