الوصل يؤمن صدارة الدوري الإماراتي برباعية في شباك الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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أمن الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بتحقيق فوز ثمين على مضيفه الجزيرة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة من المنافسة والذي شهد أداء قويا من الفريقين وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع اللقاء الذي عزز من خلاله الوصل سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة خلال 8 مباريات متتالية متربعا على الصدارة بجدارة رافعا رصيده إلى 20 نقطة ويبقى الجزيرة الذي لم يعانق الفوز خلال 4 مباريات متتالية برصيد 11 نقطة متراجعا إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

منذ أطلاق صافرة البداية، أعتمد الفريقان على سلاح الهجوم لهز الشباك بطريقة عكست رغبتهما في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، ونال الوصل الأفضلية في الشق الهجومي وكان الأكثر خطورة حتى ترجم جهوده بالهدف الأول من ضربة رأسية للاعبه اداما ديالو في الدقيقة 23، لكن بعد الهدف انتفض الجزيرة الذي أستشعر الخطورة ونجح في تحقيق التفوق على ضيفه بالهجوم المكثف وتمكن في الدقيقة 29 من إدراك هدف التعادل بواسطة مدافعه زايد الزعابي في الدقيقة 29 وعقب الهدف واصل الجزيرة أفضليته ولاحت له عددا من السوانح منها تهديفة فيرناندو لوكاس أبعدها خالد السناني إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني بدأ الجزيرة متفوقا في الدقائق الأولى واجرى عدة محاولات لإضافة هدف التفوق الثاني، لكنه تعرض لصدمة مبكرة عندما نجح الوصل في إضافة الهدف الثاني بواسطة فابيو دي ليما في الدقيقة 50 والذي ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبي الوصل حتى نجح عبد الرحمن صالح في أضافة الهدف الثالث من تسديدة اصطدمت بالمدافع خليفة الحمادي وغيرت أتجاهها نحو شباك علي خصيف في الدقيقة 60.

وبعد الهدف اشتعلت المواجهة أكثر بين الفريقين وتمكن الوصل من اضافة الهدف الرابع الذي حمل توقيع البديل كايو كانيدو في الدقيقة 74، ليأتي الرد من الجزيرة بعد 5 دقائق بإضافة الهدف الثاني بواسطة عمر تراوري والذي حاول بعده تعديل النتيجة لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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