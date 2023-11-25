بني ياس يخطف الفوز من حتا بـ 10 لاعبين

المصدر: حتا-علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف بني ياس فوزاً ثمينا من حتا في الوقت القاتل بـ 10 لاعبين بهدف دون رد سجله تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 94 في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، ليقفز "السماوي" إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 13 نقطة بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي فيما تراجع "الإعصار" إلى المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ورغم استحواذ بني ياس على معظم مجريات اللعب في الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من فك شفرة حتا وترجمة أفضليته بتسجيل هدف لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتحسن أداء حتا في الشوط الثاني بعد الاعتماد على اللعب من الأطراف عن طريق الثنائي خالد الأصبحي وأيمن رشوق مما صعب المهمة أمام بني ياس الذي لعب بـ 10 لاعبين بعد طرد اللاعب خميس صالح في الربع الأخير من المباراة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وهدد أصحاب الأرض مرمى بني ياس في أكثر من فرصة أخطرها عندما حرمت العارضة حتا من تسجيل أول أهدافه عن طريق المغربي أيمن رشوق ليستغل "السماوي" الفرصة عن طريق سولجمانوف في الوقت بدل الضائع من ثغرة دفاعية ويهدي فريقه فوزاً غالياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز