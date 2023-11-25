الوحدة يفوز على الإمارات برباعية .. وإسماعيل مطر يصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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كتب إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة سطراً جديداً في مسيرته الكروية ويدخل نادي المائة هدف في الدوري الإماراتي في موسمه الـ 23 على التوالي مع العنابي.

ووصل إسماعيل مطر إلى 100 هدف في الدوري الإماراتي بعد تسجيله هدفاً في مباراة الوحدة والإمارات، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت لمصلحة العنابي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في أول مباراة تحت قيادة الهولندي آرنو بويتنويغ الذي تولى المهمة خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وتجمد رصيد الإمارات عند 5 نقاط في المركز الـ 12.

أحرز أهداف الوحدة عمر خريبين (46)، أحمد نور الله (52)، كريستيان جوانكا (58)، وإسماعيل مطر (85)، بينما أحرز هدف الإمارات الوحيد باكو الكاسير (92).

ويعد مطر ( 40 عاماً) من أكثر اللاعبين ظهوراً في الدوري بمسيرة حافلة بالعطاء على مدار 23 موسماً منذ ظهوره الرسمي الأول مع الوحدة في موسم 2001-2002، وخاض مشواراً مليئاً بالإنجازات والبطولات مع العنابي والمنتخب الوطني.

وشارك مطر في الدقيقة 76 من مباراة الوحدة والإمارات بديلاً عن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، ونجح في تسجيل هدفه المائة في الدوري في الدقيقة 85.

ويعد مطر ثاني الهدافين التاريخيين لنادي الوحدة بعد سيباستيان تيغالي، وهو أول لاعب يسجل في 23 موسماً على التوالي بعد تسجيله أول هدف له في الموسم الحالي.

وتباينت أهداف إسماعيل مطر، إذ شهدت بداياته توهجاً كبيراً، وأحرز في الفترة التي سبقت تطبيق نظام الاحتراف موسم 2008-2009 48 هدفاً ولم يكن قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، فيما سجل في دوري المحترفين 55 هدفاً في 286 مباراة، وكانت مواسم 2002-2003 و2004-2005 و2005-2006 الأبرز في مشواره التهديفي حين سجل في الدوري 11 و12 و10 أهداف بالترتيب، بينما سجل في موسم 2020-2021 7 أهداف وفي موسم 2021-2022 4 أهداف، وهدف واحد في الموسم الماضي.

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