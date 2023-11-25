9 نقاط تفصل المتصدر عن الوصيف.. العروبة يوسع الفارق مع الظفرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهدت مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى تسجيل اللاعبين لـ 18 هدفاً في سبع مباريات وإشهار الحكام 31 بطاقة ملونة منها واحدة باللون الأحمر، وتم تأجيل مباراة يونايتد وغلف يونايتد لتلعب في الأول من ديسمبر المقبل، ووسع العروبة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الظفرة الوصيف إلى 9 نقاط، وفشلت 10 أندية في إلحاق الهزيمة بالعروبة منذ انطلاقة المسابقة سبتمبر الماضي، بعد أن تمكن المتصدر من تحقيق الانتصار على 9 فرق بدوري الدرجة الأولى آخرها تحقيق الفوز على فريق التعاون أول من أمس بهدف اللاعب ديغو اندريا ليرتفع رصيد العروبة إلى 28 نقطة من 10 مباريات حقق الفوز في 9 وتعادل في مباراة وحيدة أمام النواخذة.

إنجاز

ويبدو أن العروبة في طريقه إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق إذا قدر له تجنب الهزيمة في الجولات الست المتبقية من ذهاب دوري الدرجة الأولى لينال حينها لقب بطل الشتاء الذي اقترب منه دون هزيمة وهو ما لم يحققه أي فريق من قبل ضمن المسابقة الحالية لدوري الدرجة الأولى.

فشل الظفرة الوصيف في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد أن انقاد للتعادل المثير أمام الذيد بهدفين لكل فريق وتمكن نجم الظفرة البديل سعيد جاسم من إنقاذ مدربه الدكتور عبدالله مسفر بعد أن أحرز هدفين في دقيقتين 89 و90، ليحرم الذيد من العودة من ملعب الظفرة بالعلامة الكاملة ويفقد الظفرة 4 نقاط في ظرف أسبوع بعد التعادل في الجولة الماضية سلبياً أمام دبا الفجيرة أول من أمس وضد الذيد 2-2 ليصل الوصيف برصيده إلى 19 نقطة، ويستغل دبا الحصن تعادل فارس الظفرة وينجح في كسب مباراته أمام مصفوت بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف الظفرة، وتمكن دبا الفجيرة من استعادة النغمة والعودة من رأس الخيمة بكامل الزاد بعد إلحاقه الهزيمة بفريق الجزيرة الحمراء بهدفي العماني محمد المربوعي، والذي استعاد حاسته التهديفية في مرمى الجزيرة بعد أن دون على هدفي فريقه ليعود النواخذة من ملعب الجزيرة الحمراء بأغلى ثلاث نقاط رفعت رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الرابع وتراجع الخاسر للمركز الخامس برصيد 15 نقطة.

صراع

يشتد الصراع بين 3 أندية تمتلك رصيد 13 نقطة وتحتل من المركز السادس وحتى الثامن وهي العربي والتعاون والحمرية وهذا الأخير تمكن من استعادة النغمة مع مدربه الجديد محمد الجالبوت الذي استطاع أن يقود عنابي الهواة فريق الحمرية للفوز على الرمس بنتيجة 3-0 مع عرض وصف بالجيد من قبل لاعبي الحمرية.

وتحاول أندية الوسط التواجد ضمن المقدمة، ولكن تأتي النتائج السلبية دون تحقيق الطموحات وتحتل ثلاثة أندية وهي الفجيرة وغلف اف سي ومسافي من المركز التاسع وحتى الحادي عشر برصيد 12 نقطة، ومن خلفهم تجيء فرق يونايتد 11 نقطة وغلف يونايتد 10 نقاط والفريقان يملكان مباراة مؤجلة عن هذه الجولة، وفيما يتعلق بأندية القاع لا يزال فريق مصفوت صاحب الصولات والجولات في الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، كأعلى رصيد يحصل عليه الفريق منذ تأسيس النادي الذي يحير جماهيره بعد أن تعرض للهزيمة في 6 مباريات وتحقيق الفوز في مباراة يتيمة والتعادل في 3 مواجهات ليحتل القناصة المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط يليه سيتي بأربع نقاط وأخيراً يأتي الرمس في المركز السابع عشر بثلاث نقاط.

لا يزال مهاجم الظفرة بينيك افوب يتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف يليه الجزائري عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة برصيد 6 أهداف ومن ثم 5 لاعبين برصيد 5 أهداف، براين فنيغلو «الجزيرة الحمراء»، ديغو فارياس «الظفرة»، لوكاس سيلفا «الرمس»، يوسف الجبلي «الحمرية»، جيلمار «دبا الحصن».

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