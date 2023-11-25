فوز «النواخذة» والحمرية وغلف اف سي في «عاشرة الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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استعادت فرق دبا الفجيرة «النواخذة» والحمرية، وغلف اف سي نغمة الفوز في ثاني أيام مباريات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وتمكن «النواخذة» من حسم مباراة مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفي العماني محمد المربوعي في الدقيقتين 13، (90 + 4)، ليصل الفريق إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وتراجع الجزيرة الحمراء للمركز الخامس بـ 15 نقطة.

وقاد محمد الجالبوت المدرب الجديد للحمرية فريقه إلى الفوز على الرمس بثلاثية نظيفة، سجلها السوري مارديك مارديكان «هدفين»، ويوسف الجبلي «هدف»، ليصل الفريق إلى 13 نقطة في المركز الثامن، وبقى الرمس في مركزه الأخيرة برصيد 3 نقاط.

وتمكن غلف اف سي من تخطي سيتي بهدفين مقابل هدف، أحرز للفائز مينيدي وويليامز، وللخاسر مارسيلو، ليرفع «غلف» رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، وتجمد سيتي عند 4 نقاط.

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