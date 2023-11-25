الاتحاد الآسيوي يتوقع تألق مبخوت تهديفيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تألق علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تهديفياً خلال التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وبنى الاتحاد القاري، توقعه بعدما نجح مبخوت، في تسجيل 3 أهداف في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، ليواصل تألقه التهديفي، بعدما سبق وسجل 11 هدفاً في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن مبخوت، ساهم في تحقيق منتخبنا الوطني، بتسجيله هدفين في مرمى منتخب نيبال، ليفوز «الأبيض» 4-0، وهدفا في مرمى منتخب البحرين، ليفوز منتخبنا الوطني 2-0.

ويتصدر «الأبيض» المجموعة الثامنة من التصفيات برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن كل من منتخبي البحرين واليمن في المركزين الثاني والثالث، فيما يحتل منتخب نيبال المركز الرابع الأخير دون أي نقاط.

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