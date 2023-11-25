عبيد البدواوي: حتا افتقد 8 دوليين في فترة التوقف

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن «الإعصار» افتقد جهود 8 لاعبين دوليين في الفترة الماضية بسبب المشاركة مع المنتخبات في فترة التوقف الدولي ومنهم 4 لاعبين مع الأبيض الأولمبي وهم: سلطان البدواوي، ومحمد عبدالرحمن، وحمدان العامري، وخالد الأصبحي، و4 من المحترفين والمقيمين المشاركين مع منتخبات بلادهم وهم الكويتي شبيب الخالدي، والسلوفاكي فيرنون دي ماركو، وتميمو وورو مع منتخب بنين، وآرون تشيبولا مع منتخب الكونغو.

وأضاف البدواوي لـ«البيان» أن التوقف قد يساعد المدرب على الوقوف على مستوى بعض اللاعبين وخاصة من العناصر الشابة، مشيراً إلى أنهم يترقبون عودة فهد حديد وغانم أحمد من الإصابة قبل المواجهة المقبلة أمام بني ياس في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ظروف

وأشار البدواوي إلى أن ظروف الإصابات حرمت بعض اللاعبين الحضور مع الفريق في العديد من المباريات السابقة بعد القدوم من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنهم على سبيل المثال النجم الدولي شبيب الخالدي بعدما طاردته الإصابة غير مرة، موضحاً أن المدرب الإيطالي فيفياني أتاح الفرصة أمام بعض اللاعبين المقيمين الذين أثبتوا جدارتهم وتألقوا في المستطيل الأخضر وأبرزهم خالد الأصبحي وأيمن رشوق أحد العناصر المهمة التي أسهمت في الصعود إلى دوري المحترفين.

وكشف البدواوي عن أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق أول انتصار على حساب فريق الإمارات في الجولة الماضية، وقال إن رغبة اللاعبين في تصحيح المسار والاجتماع مع مجلس الإدارة وراء عودة الثقة بعد مرور 6 جولات بلا انتصارات، ما أثمر فوزاً ثميناً على حساب «الصقور» برباعية.

استثمار

وشدد مدير فريق حتا على أهمية استثمار الحالة المعنوية الجيدة بعد الفوز الأخير ومواصلة العمل لتأكيد أحقية حتا في مواصلة الانتصارات قبل المواجهة المرتقبة أمام بني ياس الذي يعد من الفرق المتطورة هذا الموسم ولكن ذلك لن يقف ضد طموحاتهم في تحقيق الفوز ولا سيما أن المباراة ستقام في حتا، مؤكداً أهمية المثابرة والتسلح بالروح الجماعية لتحقيق هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

ورداً على الحديث المبكر لدى بعضهم عن ملامح وهوية الفرق التي ستهبط، قال عبيد البدواوي إن كرة القدم لا تعتمد على ثوابت ومن الإجحاف الحكم سريعاً على ملامح البقاء والهبوط ولا سيما بعد ريمونتادا في الموسم الماضي لفريق دبا الفجيرة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من البقاء لولا التعادل في الجولة الأخيرة أمام الظفرة على الرغم من أنه حقق نقطة وحيدة في الدور الأول من المسابقة.

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