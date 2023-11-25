فهد سبيل: طموح «الصقور» أكبر من البقاء بين فرق دوري المحترفين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد فهد سبيل مدافع «الصقور»، أن طموح فريقه أكبر من البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، وأنهم يسعون لتحقيق مركز أفضل من مقعد الأمان بالتقدم قليلاً في جدول الترتيب، ذاكراً أنه يثق في مقدرة زملائه اللاعبين على تحقيق هذه المهمة بنجاح مع نهاية المنافسة.

عناصر متميزة

وقال فهد سبيل في حديث مع «البيان»، إن «الصقور» يضم مجموعة من العناصر المتميزة التي تتمتع بخبرة في الملاعب وعناصر شابة تمتلك موهبة عالية، وأضاف: المجموعة الحالية بإمكانها تحقيق رؤية وهدف قيادة النادي ومجلس الإدارة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمونه لنا كلاعبين، وأيضاً الدعم الذي نحظى به من الجهاز الإداري وجماهير النادي، كل مقومات النجاح متوفرة وعلينا أن نضاعف جهدنا حتى نحقق أهدافنا، ونكون على قدر الثقة التي توفرت لنا.

فائدة

وأشار سبيل إلى استفادة فريقه من فترة التوقف الحالية بسبب مشاركات المنتخب الدولية، وقال: المؤكد أن توقف المباريات ليس من مصلحة المنافسات لكن هناك ظروفاً اضطرارية فرضت التوقف ودون شك مصلحة المنتخب فوق كل شيء، وبالنسبة لنا التوقف كان فرصة لمراجعة الحسابات وترتيب الصفوف وكان بمثابة بداية إعداد جديد بذل خلاله الجهاز الفني جهداً كبيراً وكذلك زملائي اللاعبون من أجل عودة أقوى، وتم خلال هذه الفترة تصحيح كل الأخطاء السابقة ودعم الإيجابيات.

جاهزية

وأكد مدافع «الصقور» جاهزية الفريق للقاء الوحدة على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من المنافسة، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة المهمة وقوة المنافس وقال: الوحدة فريق كبير وله دوافعه في الفوز لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعيدنا إلى المسار الذي نستحقه وتكون بداية معنوية جيدة أيضاً لفترة ما بعد التوقف.

وثمن فهد سبيل دعم جماهير النادي للفريق في الفترة الماضية، وقال إنهم يأملون مواصلة الوقفة القوية في بقية مشوار المنافسة، ذاكراً أن وجود محبي النادي يمنحهم أكبر دافع في المباريات ويساعدهم على مضاعفة الجهد وتحقيق النتائج التي تلبي الطموحات.

5 نقاط

يحتل «الصقور» المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 5 نقاط نالها بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين مع خسارته في 4 مباريات.

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