راكان العجمي: المهارة الفردية تخدم الأداء والكرة الحديثة أنهت المراوغة الاستعراضية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تعد المراوغة من المهارات الممتعة في كرة القدم، وتضع من يمتلك فنياتها في مكانة خاصة في قلوب جماهير الكرة، على الرغم من إجماع خبراء اللعبة على كونها من المهارات السلبية إذا لم تصب في مصلحة وخدمة طريقة لعب الفريق، لأن مباريات الكرة تحسم في نهاية الأمر بالأهداف.

ووفق إحصاء رابطة المحترفين لأفضل المراوغين في دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة، يحتل المراكز الأربعة الأوائل بالترتيب كل من كيفن أجودلو لاعب النصر ولديه 24 مراوغة ناجحة، ونيسكينز كيبانو لاعب الجزيرة 22 مراوغة، ويحيى الغساني من شباب الأهلي 18 مراوغة، وسيكو بابا من البطائح 16 مراوغة، ويتساوى في المركز الخامس بـ15 مراوغة كل من فابيو دي ليما لاعب الوصل، ولياندرو سباداسيو لاعب اتحاد كلباء، وفيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

أداء جماعي

وأكد راكان العجمي لاعب الجزيرة السابق، ضرورة أن تخدم مهارات اللاعب الفردية، الأداء الجماعي لفريقه، وأشار إلى أن المراوغة واحدة من تلك المهارات التي تصبح عبئاً على الفريق إذا تحولت إلى مجرد استعراض، ولم تستخدم بشكل إيجابي للأداء الجماعي للفريق، مشيراً إلى أن الكرة الحديثة أنهت المراوغة الاستعراضية، وقال: هناك لاعبون يجيدون فن المراوغة في كرة القدم، ولكن ليس الجميع قادراً على تسخيرها لخدمة فريقه، ويقدمها في الملعب بهدف زيادة شعبيته لدى الجماهير، التي بدورها تعد المراوغة شيئاً جميلاً وممتعاً في كرة القدم إذا حقق الفريق الفوز، ومهارة سلبية إذا تحولت إلى الاستعراض، وخسر بسببها الفريق.

بناء الهجمات

وأضاف: إيجابية المراوغة تكمن في تسريع وبناء الهجمات، واستغلال تلك المهارة داخل منطقة الجزاء سواء في صناعة الفرص أو بتسجيل الأهداف، وللأندية الإماراتية العديد من هؤلاء اللاعبين القادرين على التحكم في مجريات أداء ورتم المباريات بالاستخدام الإيجابي لتلك المهارة، ومنهم على سبيل المثال مهدي قائدي وفابيو دي ليما وعلي صالح وكارتابيا، ومن وجهة نظري أن المدرب يقع عليه مسؤولية التعامل مع اللاعبين الذين يمتلكون تلك المهارة، حتى يستخدمها لمصلحة الفريق.

وتابع: المراوغة الاستعراضية أو العشوائية، اختفت في الكرة الحديثة، وتوجد أكثر في كرة القدم البطيئة، وتختفي كلما زادت سرعة رتم الأداء، ولذا المراوغة السلبية توافرت كثيراً في كرة القدم قديماً، ولكن مع ارتفاع سرعة المباريات في وقتنا الحالي، اختفت وحلت مكانها المراوغة الإيجابية التي تخدم الأداء الجماعي، وتقدم كرة ممتعة للجماهير، وفي الوقت نفسه تسهم في تحقيق النتائج الإيجابية.

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