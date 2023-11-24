الوصل المتصدر لكسر عقدة ملعب الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وكالات

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ستكون مهمة الوصل صعبة لكسر عقدة ملعب مضيفه الجزيرة والحفاظ على صدارته، عندما يلتقيان غداً السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويتصدّر الوصل الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي ونقطتين عن العين الثالث اللذين يلتقيان في مباراة قمة الأحد، لذلك فان أي تعثر أمام الجزيرة قد يكلّفه المركز الأول.

ويعاني الوصل عندما يزور معقل الجزيرة، وهو خسر 5 من آخر ست مباريات خاضها في استاد محمد بن زايد مقابل تعادل، ويعود آخر فوز له الى 2015 عندما تخطى مضيفه 2-1.

لكن الفريق الأصفر الطامح للقب الأول منذ 2007 يحقق بداية موسم مثالية، وهو الوحيد مع شباب الأهلي الذي لم يخسر بعد خوض سبع مباريات.

كما أن الوصل كسر عقدة العين في المرحلة الماضية عندما هزمه 3-1 وحقق أول فوز عليه منذ 2017.

وأكد الصربي ميلوش ميلويفتش مدرب الوصل أن "عدم الخسارة في 7 مباريات لا يعني أن الدوري سيكون لمصلحة الوصل".

وتابع "الدوري ليس سباق سرعة لمسافة 100 متر، بل هو ماراثون طويل من 26 مرحلة، وليس الأهم أن تكون الأول في أول 100 متر، بل الأول عند بلوغ خط النهاية".

وأبدى الصربي اعجابه بفريق الجزيرة" القوي والذي نحترمه كثيراً، كونه يملك لاعبين جيدين في مقدمتهم علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري".

وما يزيد من صعوبة مهمة الوصل ان الجزيرة يريد تجنب أي تعثر للمباراة الرابعة توالياً، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 3 مباريات (هزيمة وتعادلان) ليتراجع الى المركز السابع برصيد 11 نقطة.

ظهور أول لكريسبو

وتتجه الأنظار الأحد الى قمة شباب الأهلي حامل اللقب وضيفه العين الذي سيخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو الذي حل بديلا للهولندي الفريد شرودر المقال من منصبه بشكل مفاجئ.

وحقق العين نتائج جيدة مع شرودر، حيث ضمن تأهله الى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه اربعة انتصارات متوالية، ويتأخر في الدوري بفارق نقطتين فقط عن الوصل المتصدر، لذلك فان الضغوط ستكون كبيرة على كريسبو.

وقال الهداّف الأرجنتيني السابق (48 عاماً) الذي رحل عن تدريب الدحيل بطل قطر في اكتوبر الماضي بالتراضي بعد تراجع النتائج "أعرف العين جيدا وطموحاته الكبيرة والضغوط جزء من كرة القدم وأنا اعشق التحديات الكبيرة".

ولن يكون كريسبو المدرب الوحيد الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى في هذه المرحلة، بعدما استغل الوحدة ايضا فترة توقف الدوري بسبب المباريات الدولية لمنتخب الامارات وأقال الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وعين الهولندي أرنو باوتنفيخ بديلا.

ويحل الوحدة السادس برصيد 12 نقطة ضيفا على الامارات الثاني عشر (5 نقاط) السبت أيضاً.

ورأى الهولندي الذي سبق له قيادة الوحدة حتى نهاية الموسم الماضي بديلا للاسباني مانويل خيمينيس "عملنا بجهد كبير خلال فترة التوقف، وأجريت العديد من التغييرات في أساليب الحصص التدريبية، وآمل أن ينعكس ذلك بشكل ايجابي على أداء اللاعبين".

وتابع" يجب ان لا ننظر الى ترتيب الامارات المتأخر ومواجهته لن تقل صعوبة عن غيرها من المباريات".

ويلعب السبت أيضاً حتا الثالث عشر قبل الأخير (3 نقاط) مع بني ياس الثامن (10 نقاط)، والأحد الاتحاد كلباء الحادي عشر (7 نقاط) مع النصر العاشر بنفس الرصيد، وخورفكان مع عجمان الرابع عشر الاخير برصيد ثلاث نقاط.

وكانت المرحلة انطلقت الخميس ،حيث تعادل الشارقة الرابع (14 نقطة) مع مضيفه البطائح 3-3.

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